综述：美国成屋销售骤升且供应改善 未受首季经济止步不前影响

调查：中国今年经济成长料略为放缓 着重管控风险
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透华盛顿4月20日 - 美国3月成屋销售反弹幅度超过预期，表明尽管有迹象显示首季经济成长可能停滞不前，但楼市复苏未受影响。
全美不动产协会(NAR)周三称，上月成屋销售增长5.1%，年率为533万户。路透调查的经济学家预计成屋销售增长3.5%，年率为530万户。
销售量较去年同期增加1.5%。
上月，所有四个地区成屋销售均出现增长，东北部地区跳涨11.1%，中西部地区加速上涨9.8%。
美国金融市场基本未受此报告影响。费城房屋建筑商指数.HGX下跌0.28%。全国最大房屋建筑商D.R. Horton(DHI.N)股价下跌0.20%，Lennar (LEN.N)股价下挫0.40%。
美国抵押贷款银行协会(MBA)发布的另外一份报告显示，上周抵押贷款申请宗数升至九周来的最高水平，因30年期固定利率抵押贷款利率徘徊在逾一年来的最低水平。
尽管周二的报告显示，3月新屋开工和建筑许可大幅减少，但楼市仍是经济的一大亮点，其他多项数据显示今年第一季美国经济止步不前。
住宅建筑虽只占国内生产总值的一小部分，但楼市对经济有广泛影响，可以帮助今年经济持续增长。
美元强劲、全球需求疲弱打击了出口，进而令经济受挫；低油价也对经济造成拖累，因能源公司利润下降，促使他们消减资本项目支出。
目前预计第一季国内生产总值增长年率低至0.2%，去年第四季经济增长1.4%。
劳动力市场强劲导致新家庭组建增加，进而支撑楼市，但可售房源缺乏，限制了买房者的选择，制约了房屋销售。
3月市场上未售出房屋较2月增加5.9%，至198万户，但供应较去年同期减少1.5%。
根据3月的销售水平，市场上的房屋库存可在4.5个月内被消化，2月时为4.4个月。市场认为，6个月的库存消化周期反应供需平衡良好。
尽管供应改善，但上月房价中位数仍较去年同期增长5.7%，至22.27万美元。
房价上涨速度快于薪资增长速度，尽管这可能加重首次置业者的购房负担，但增加了房屋所有者的资产净值，可能鼓励他们将房屋拿到市场上出售。
房产经纪和经济学家称，房屋所有者的资产净值不足导致市场上房屋库存紧俏。
上月，购房人群中首次置业者占30%，与2月和去年同期持平。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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