综述：美国成屋销售骤升且供应改善 未受首季经济止步不前影响

路透华盛顿4月20日 - 美国3月成屋销售反弹幅度超过预期，表明尽管有迹象显示首季经济成长可能停滞不前，但楼市复苏未受影响。

全美不动产协会(NAR)周三称，上月成屋销售增长5.1%，年率为533万户。路透调查的经济学家预计成屋销售增长3.5%，年率为530万户。

销售量较去年同期增加1.5%。

上月，所有四个地区成屋销售均出现增长，东北部地区跳涨11.1%，中西部地区加速上涨9.8%。

美国金融市场基本未受此报告影响。费城房屋建筑商指数.HGX下跌0.28%。全国最大房屋建筑商D.R. Horton(DHI.N)股价下跌0.20%，Lennar (LEN.N)股价下挫0.40%。

美国抵押贷款银行协会(MBA)发布的另外一份报告显示，上周抵押贷款申请宗数升至九周来的最高水平，因30年期固定利率抵押贷款利率徘徊在逾一年来的最低水平。

尽管周二的报告显示，3月新屋开工和建筑许可大幅减少，但楼市仍是经济的一大亮点，其他多项数据显示今年第一季美国经济止步不前。

住宅建筑虽只占国内生产总值的一小部分，但楼市对经济有广泛影响，可以帮助今年经济持续增长。

美元强劲、全球需求疲弱打击了出口，进而令经济受挫；低油价也对经济造成拖累，因能源公司利润下降，促使他们消减资本项目支出。

目前预计第一季国内生产总值增长年率低至0.2%，去年第四季经济增长1.4%。

劳动力市场强劲导致新家庭组建增加，进而支撑楼市，但可售房源缺乏，限制了买房者的选择，制约了房屋销售。

3月市场上未售出房屋较2月增加5.9%，至198万户，但供应较去年同期减少1.5%。

根据3月的销售水平，市场上的房屋库存可在4.5个月内被消化，2月时为4.4个月。市场认为，6个月的库存消化周期反应供需平衡良好。

尽管供应改善，但上月房价中位数仍较去年同期增长5.7%，至22.27万美元。

房价上涨速度快于薪资增长速度，尽管这可能加重首次置业者的购房负担，但增加了房屋所有者的资产净值，可能鼓励他们将房屋拿到市场上出售。

房产经纪和经济学家称，房屋所有者的资产净值不足导致市场上房屋库存紧俏。

上月，购房人群中首次置业者占30%，与2月和去年同期持平。(完)