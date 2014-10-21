《综述》美国成屋销售年率达一年高位且房价上涨，楼市复苏渐有起色

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
新订单和销售指标均上升，但服务业就业指标下滑，表明就业市场改善步伐放缓。
虽然9月房屋销售加快，但楼市可持续复苏的重要因素--首次购房者仍在观望。他们在房屋销售中的占比连续第三个月守在29%，低于分析师和房产经纪人认为的理想水平40-45%。
“在缺少超宽松信贷的支持下，如果我们真想看到楼市更加健康、更持续性地复苏，就需要有更多首次购房者愿意且有能力购买，”Mesirow Financial首席分析师Diane Swonk称。
曾为市场提供支持的投资者已逐渐撤退。他们在上个月交易中的占比仅有14%，低于去年9月的19%。
待售房库存较上年同期增加6%至230万套。以9月的销售速度计算，消化这些库存需要5.3个月，时间少于8月的5.5个月。消化库存的时间在6个月，被认为是健康的供需状况。
随着供应改善，房价涨势持续放缓。9月房价中值较上年同期上涨5.6%，但低于2013年大多数时间录得的两位数增幅。(完) (编译 李爽/王丽鑫/许娜；审校 张涛/张荻/王兴亚)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM