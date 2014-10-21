《综述》美国成屋销售年率达一年高位且房价上涨，楼市复苏渐有起色

新订单和销售指标均上升，但服务业就业指标下滑，表明就业市场改善步伐放缓。

虽然9月房屋销售加快，但楼市可持续复苏的重要因素--首次购房者仍在观望。他们在房屋销售中的占比连续第三个月守在29%，低于分析师和房产经纪人认为的理想水平40-45%。

“在缺少超宽松信贷的支持下，如果我们真想看到楼市更加健康、更持续性地复苏，就需要有更多首次购房者愿意且有能力购买，”Mesirow Financial首席分析师Diane Swonk称。

曾为市场提供支持的投资者已逐渐撤退。他们在上个月交易中的占比仅有14%，低于去年9月的19%。

待售房库存较上年同期增加6%至230万套。以9月的销售速度计算，消化这些库存需要5.3个月，时间少于8月的5.5个月。消化库存的时间在6个月，被认为是健康的供需状况。