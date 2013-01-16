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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 23:21 BJT

美国数据: 1月NAHB房屋市场指数为47,保持在接近七年高位

路透华盛顿1月16日 - 1月美国住宅建筑商人气持稳在接近七年高位水平,但仍低于50分水岭.

路透调查显示,1月NAHB/富国房屋市场指数为47,是2006年4月迄今最高,同12月数据一样.路透受访分析师曾预计该指数料升至48.

全美住宅建筑商协会(NAHB)称财政政策谈判拖延本月给建筑商带来一些不确定性.(完) (编译 洪曦; 审校 李军)
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