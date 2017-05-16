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市场报道 | 2017年 5月 16日 星期二 20:38 BJT

表格：美国4月房屋开工下降2.6%，年率为117.2万户

    路透5月16日 - 美国商务部周二公布：
    
    * 美国4月房屋开工下降2.6%
    * 美国4月房屋开工年率为117.2万户(预估为126.0万户)
    * 美国4月建筑许可减少2.5%
    * 美国4月建筑许可年率为122.9万户(预估为127.0万户)
    
    
     经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下：
    
    变动百分比(%)      4月    3月     2月  17年4月/16年4月
     房屋开工　       -2.6    -6.6     4.2       0.7
     建筑许可         -2.5     3.4    -6.2       5.7
    
    年率(千户)         4月    3月     2月    16年4月
    房屋开工         1,172   1,203   1,288     1,164
    建筑许可         1,229   1,260   1,219     1,163
    
    房屋开工(千户)     4月    3月     2月    16年4月
     独栋房屋          835     832     877       767
     多户房屋          337     371     411       397
    
    建筑许可(千户)     4月    3月     2月    16年4月
     独栋房屋          789     826     834       743
     多户房屋          440     434     385       420 (完) (编译 李春喜 审校 王洋)
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