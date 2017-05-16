表格：美国4月房屋开工下降2.6%，年率为117.2万户

路透5月16日 - 美国商务部周二公布： * 美国4月房屋开工下降2.6% * 美国4月房屋开工年率为117.2万户(预估为126.0万户) * 美国4月建筑许可减少2.5% * 美国4月建筑许可年率为122.9万户(预估为127.0万户) 经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下： 变动百分比(%) 4月 3月 2月 17年4月/16年4月 房屋开工 -2.6 -6.6 4.2 0.7 建筑许可 -2.5 3.4 -6.2 5.7 年率(千户) 4月 3月 2月 16年4月 房屋开工 1,172 1,203 1,288 1,164 建筑许可 1,229 1,260 1,219 1,163 房屋开工(千户) 4月 3月 2月 16年4月 独栋房屋 835 832 877 767 多户房屋 337 371 411 397 建筑许可(千户) 4月 3月 2月 16年4月 独栋房屋 789 826 834 743 多户房屋 440 434 385 420 (完) (编译 李春喜 审校 王洋)