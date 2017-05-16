表格：美国4月房屋开工下降2.6%，年率为117.2万户

中港个股：万科公布新一届董事提名，深地铁三高管被提名非独立董事
路透上海6月21日 - 中国大型房企--万科周三晨间宣布新一届董事会的董事提名，新晋第一大股东深圳市地铁集团的三位高级管理人员被提名非独立董事，但万科现任董事长王石未列入新一届候选董事名单中。
路透5月16日 - 美国商务部周二公布： * 美国4月房屋开工下降2.6% * 美国4月房屋开工年率为117.2万户(预估为126.0万户) * 美国4月建筑许可减少2.5% * 美国4月建筑许可年率为122.9万户(预估为127.0万户) 经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下： 变动百分比(%) 4月 3月 2月 17年4月/16年4月 房屋开工 -2.6 -6.6 4.2 0.7 建筑许可 -2.5 3.4 -6.2 5.7 年率(千户) 4月 3月 2月 16年4月 房屋开工 1,172 1,203 1,288 1,164 建筑许可 1,229 1,260 1,219 1,163 房屋开工(千户) 4月 3月 2月 16年4月 独栋房屋 835 832 877 767 多户房屋 337 371 411 397 建筑许可(千户) 4月 3月 2月 16年4月 独栋房屋 789 826 834 743 多户房屋 440 434 385 420 (完) (编译 李春喜 审校 王洋)
路透上海6月21日 - 中国大型房企--万科周三晨间宣布新一届董事会的董事提名，新晋第一大股东深圳市地铁集团的三位高级管理人员被提名非独立董事，但万科现任董事长王石未列入新一届候选董事名单中。
自5月以来，沪胶1709合约呈现振荡下跌的弱势运行状态，基本上每次反弹到布林通道中轨时均遭遇压力，期价继续走弱，重心下移。
--新地旗下元朗结合湿地公园的PARK YOHO系列大型住宅项目，相隔近一年再推出项目的新一期发售。昨日开价的2A期PARK YOHO Genova首批推出138伙，折实平均尺价1.16万港元，贴近同系毗邻一期造价，折实入场费580万港元，足可购入两房单位。