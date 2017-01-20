综述：美国12月房屋开工急升 上周初请失业金人数接近43年低位

路透华盛顿1月19日 - 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租房的需求。

周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。

商务部称，上月房屋开工跳增11.3%，经季节调整后年率为123万户，路透调查的经济学家原本预计，12月房屋开工增至120万户。

2016年全年房屋开工增加4.9%，至117万户。尽管房屋抵押贷款利率升至4%之上，楼市仍稳固。劳动力市场不断收紧，驱动了对多户住宅的需求，进而推高租金。

劳工部在另外一份报告中称，截至1月14日当周，初请失业金人数减少1.5万人，经季节调整后为23.4万人，仅略多于11月中触及的1973年11月以来最低的23.3万人。

这是连续第98周一周初请失业金人数人数低于表明就业市场强劲的30万人门槛，为1970年以来最长跨度，而当时的劳动力市场规模要小得多。

一周初请失业金人数四周均值被认为能够更好地体现就业市场趋势，因其去处了周与周之间的波动。上周的初请失业金人数四周均值减少了1.025万人，至24.675万人，为1973年11月以来最低值。经济学家认为，劳动力市场处于或接近充分就业，失业率接近九年低位的4.7%。

数据对美国金融市场影响微弱。

房屋建设在前两季给国内生产总值(GDP)带来拖累后，预计在第四季会给经济带来小幅贡献。

周三发布的一项调查显示，1月房屋建筑商信心略有下降，但仍距离2005年7月以来的高位不远。房屋建设仍受制于土地供应和劳动力短缺。建筑商希望即将上台的特朗普政府能简化并改革监管。

共和党人特朗普将于周五宣誓就任美国总统，他的政策主张之一即是减少监管。

上月，在住宅市场占比最大的独栋屋新屋开工减少4%，年率为79.5万户，波动较大的多户住宅房屋开工急升57.3%，至43.1万户。

上月建筑许可下滑0.2%，年率为121万户，多户住宅建筑许可急跌9%，但独栋屋建筑许可增长了4.7%。(完)