美国饥饿和无家可归人数增加--报告

路透华盛顿12月20日（记者 Susan Heavey/Lisa Lambert/Lucia Mutikani） - 美国市长会议（U.S. Conference of Mayors）周四发布报告称，美国饥饿和无家可归的人数正在增加，联邦政府的预算纷争威胁很多人生存所需的救济。

报告指出，2012年调查的25个城市中的21个中，紧急粮食援助请求增多，过半的城市无家可归的人数量增加。

“该报告明确提醒经济衰退给很多市民带来的长期影响。很多曾居住在中产阶级房屋里的家庭现在无家可归，人生中首次需要多项社会服务。”肯塔基州路易斯维尔市市长Greg Fischer在声明中称。

这25个城市的规模和富裕程度参差不齐，遍布全国各地，包括波士顿、芝加哥、克利夫兰、达拉斯、洛杉矶、盐湖城和纳什维尔等。

调查显示，寻求紧急粮食援助的人中，51%待业在家，37%有工作；17%为老人，8.5%无家可归。

几乎所有的城市都存在首次寻求紧急粮食援助的人数上升的情况。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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