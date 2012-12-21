美国饥饿和无家可归人数增加--报告

民调结果提升马克龙人气 菲永丑闻危机加剧
路透巴黎3月3日 - 法国独立的中间路线总统候选人暨前经济部长马克龙周五进一步巩固了作为大选最热门人物的地位，因要求其竞选对手、丑闻缠身的法国前总理菲永退出的压力进一步增大。
路透华盛顿12月20日（记者 Susan Heavey/Lisa Lambert/Lucia Mutikani） - 美国市长会议（U.S. Conference of Mayors）周四发布报告称，美国饥饿和无家可归的人数正在增加，联邦政府的预算纷争威胁很多人生存所需的救济。
报告指出，2012年调查的25个城市中的21个中，紧急粮食援助请求增多，过半的城市无家可归的人数量增加。
“该报告明确提醒经济衰退给很多市民带来的长期影响。很多曾居住在中产阶级房屋里的家庭现在无家可归，人生中首次需要多项社会服务。”肯塔基州路易斯维尔市市长Greg Fischer在声明中称。
这25个城市的规模和富裕程度参差不齐，遍布全国各地，包括波士顿、芝加哥、克利夫兰、达拉斯、洛杉矶、盐湖城和纳什维尔等。
调查显示，寻求紧急粮食援助的人中，51%待业在家，37%有工作；17%为老人，8.5%无家可归。
几乎所有的城市都存在首次寻求紧急粮食援助的人数上升的情况。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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