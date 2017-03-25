（更正）综述：美国2月新屋销售触及七个月高位 劳动力市场依然坚挺

（美国劳工部更正初请失业金数据）

路透华盛顿3月23日 - 美国2月新屋销售跳升至七个月高位，表明尽管房价上升和供应紧张，楼市复苏继续累积动能。

周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外增加。但劳动力市场仍持续收紧，加上楼市表现强劲，应该会支撑经济增长。

商务部称，上月新屋销售增长6.1%，经季节调整后年率为59.2万户，为2016年7月以来的最高水平。新屋销售已经从去年12月的大跌中复苏。

经济学家原本预计新屋销售增长0.7%，至56.5万户。新屋销售占楼市整体销售的约9.7%。销售较去年同期增长12.8%，反映出楼市的韧性。

上月销售增长，可能部分受助于较常年温暖的天气。尽管房屋抵押贷款利率上升，并可能进一步升高，但大部分经济学家预计对楼市的影响有限，因劳动力市场紧张使年轻人就业机会增加。

劳工部在另外一份报告中称，截至3月18日当周，初请失业金人数增加1.5万人，经季节调整后为26.1万人。

这已经是连续第80周低于劳动力市场的健康门槛30万人，为1970年以来的最长跨度，而当时的劳动力市场规模要小得多。劳动力市场当前接近充分就业。

上周，一周初请失业金人数四周移动均值增加3,500人，至24.65万人，该指标被认为能更好地体现劳动力市场趋势，因去除了周与周之间的波动。

美国股市基本持平，投资者聚焦众议院是否能通过共和党支持的推翻奥巴马医保的议案，这被看做是对特朗普政府的第一次重大政策考验。

美债价格走低，美元兑一篮子货币走强。

**劳动力市场持坚**

上周初请失业金人数数据覆盖的时间段与3月政府非农就业报告的调查期重叠，2月和3月调查周期之间的初请失业金人数四周移动均值下降1,000人，表明3月就业报告将继续保持强劲增长的势头。

过去三个月里，平均每月增加了20.9万个就业岗位，失业率为4.7%，接近11月触及的九年低位4.6%。劳动力市场供应收紧，且通胀上升促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)上周升息。

新屋市场得益于房屋供应短缺。周三的一份报告显示，2月成屋销售下降3.7%，因供应短缺和房价上涨。30年期房屋抵押贷款固定利率当前在4.3%左右。

上月，中西部地区的新独栋屋销售急升30.9%，至2007年11月以来最高水平，南部地区增长3.6%，西部地区跳升7.5%，但东北部地区急挫21.4%。

上月的新屋库存增加1.5%，至26.6万户，但仍较2006年楼市繁荣时期的峰值少一半多。

以2月的销售速度计算，需5.4个月消化掉库存，低于1月时的5.6个月。

市场上有六个月的供应被认为是楼市供需平衡的良性状态，2月的新屋房价中间值同比下跌4.9%，至29.62万美元。(完)