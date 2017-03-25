（更正）综述：美国2月新屋销售触及七个月高位 劳动力市场依然坚挺

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
（美国劳工部更正初请失业金数据）
路透华盛顿3月23日 - 美国2月新屋销售跳升至七个月高位，表明尽管房价上升和供应紧张，楼市复苏继续累积动能。
周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外增加。但劳动力市场仍持续收紧，加上楼市表现强劲，应该会支撑经济增长。
商务部称，上月新屋销售增长6.1%，经季节调整后年率为59.2万户，为2016年7月以来的最高水平。新屋销售已经从去年12月的大跌中复苏。
经济学家原本预计新屋销售增长0.7%，至56.5万户。新屋销售占楼市整体销售的约9.7%。销售较去年同期增长12.8%，反映出楼市的韧性。
上月销售增长，可能部分受助于较常年温暖的天气。尽管房屋抵押贷款利率上升，并可能进一步升高，但大部分经济学家预计对楼市的影响有限，因劳动力市场紧张使年轻人就业机会增加。
劳工部在另外一份报告中称，截至3月18日当周，初请失业金人数增加1.5万人，经季节调整后为26.1万人。
这已经是连续第80周低于劳动力市场的健康门槛30万人，为1970年以来的最长跨度，而当时的劳动力市场规模要小得多。劳动力市场当前接近充分就业。
上周，一周初请失业金人数四周移动均值增加3,500人，至24.65万人，该指标被认为能更好地体现劳动力市场趋势，因去除了周与周之间的波动。
美国股市基本持平，投资者聚焦众议院是否能通过共和党支持的推翻奥巴马医保的议案，这被看做是对特朗普政府的第一次重大政策考验。
美债价格走低，美元兑一篮子货币走强。
**劳动力市场持坚**
上周初请失业金人数数据覆盖的时间段与3月政府非农就业报告的调查期重叠，2月和3月调查周期之间的初请失业金人数四周移动均值下降1,000人，表明3月就业报告将继续保持强劲增长的势头。
过去三个月里，平均每月增加了20.9万个就业岗位，失业率为4.7%，接近11月触及的九年低位4.6%。劳动力市场供应收紧，且通胀上升促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)上周升息。
新屋市场得益于房屋供应短缺。周三的一份报告显示，2月成屋销售下降3.7%，因供应短缺和房价上涨。30年期房屋抵押贷款固定利率当前在4.3%左右。
上月，中西部地区的新独栋屋销售急升30.9%，至2007年11月以来最高水平，南部地区增长3.6%，西部地区跳升7.5%，但东北部地区急挫21.4%。
上月的新屋库存增加1.5%，至26.6万户，但仍较2006年楼市繁荣时期的峰值少一半多。
以2月的销售速度计算，需5.4个月消化掉库存，低于1月时的5.6个月。
市场上有六个月的供应被认为是楼市供需平衡的良性状态，2月的新屋房价中间值同比下跌4.9%，至29.62万美元。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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