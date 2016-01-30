综述：第四季美国经济成长放缓 库存投资和出口减少构成拖累

资料图片：2010年6月23日，新奥尔良港口的集装箱货场，工人们在装卸消费品。 REUTERS/Sean Gardner

路透华盛顿1月29日 - 美国第四季成长大幅放缓，因企业加大力度削减积压库存，加之美元走强和全球需求不振拖累出口。

美国商务部周五报告称，第四季经济增长年率为0.7%，能源企业为应对油价下滑进一步削减投资。消费者支出增长也放缓，因今冬气温高于常年，导致取暖支出减少。

第四季增长步伐与分析师的预期一致，低于第三季2%的增幅。2015年全年的增长率为2.4%，与2014年持平。扣除库存和贸易，美国经济第四季按年增长1.6%。

GDP数据公布后，美国公债价格小幅走低，美元指数保持涨幅。美股上扬。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三承认经济成长“在去年底放缓”，但同时指出，“就业市场状况进一步改善。”

“鉴于第四季成长放缓可能在很大程度上归因于来自海外的阻力、美元走强和长时间的库存修正，美联储可能会因经济在内需方面持续改善而获得一些慰藉，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine说。

美联储在12月会议上进行了2006年6月以来的首次升息。尽管联储并未排除3月再度升息的可能性，但金融市场大幅震荡可能迫使联储将第二次升息推迟至6月。

第四季企业的累积库存价值达686亿美元。尽管低于第三季的855亿美元，但仍略超分析师的预期，表明今年首季库存会继续拖累经济成长。

库存小幅增加给第四季国内生产总值(GDP)增长率初估值造成了0.45个百分点的拖累。

**消费者支出降温**

在美国经济活动中的占比超过三分之二的消费者支出第四季增长2.2%。尽管不及第三季3.0%的增幅，但高于分析师的预期。

今冬气温高于常年，损及12月冬季服装的销售，并削弱了第四季的取暖需求。

目前汽油价格跌至每加仑2美元左右，就业市场供应收紧将会逐步推升薪资水平，加之房价上涨导致家庭财富增加，分析师认为，消费者支出放缓的情况不会长期持续。

经税务和通胀调整后，家庭可支配收入第四季增长3.2%，第三季增幅为3.8%。储蓄从第三季的7,006亿美元增至7,393亿美元。

美元继续拖累出口，自去年1月以来美元兑美国主要贸易伙伴国的货币上涨了11%，贸易逆差对第四季GDP构成了0.47个百分点的拖累。

能源行业投资减少进一步拖累非住宅结构方面的企业支出。继第三季骤降47.0%后，勘探、油井和竖井方面的支出第四季再降38.7%。

去年，勘探、油井和竖井方面的投资累积下降35%，为1986年以来最大降幅。

油价自2014年中以来下跌超过60%，迫使斯伦贝谢(SLB.N)和哈利伯顿(HAL.N)等油田技术服务企业削减资本支出预算。

企业设备支出第四季萎缩2.5%，第三季为增长9.9%。住宅建设投资仍是亮点之一，第四季跳增8.1%。

由于消费者支出放缓，第四季通胀回落。扣除食品和能源成本的第四季核心个人消费支出(PCE)物价指数上升1.2%，低于第三季1.4%的增幅。(完)