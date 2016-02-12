综述：美国上周初请失业金人数降幅超预期 表明就业市场依然强劲

2016年1月8日在华盛顿拍到的招聘场景。 REUTERS/Gary Cameron

* 美国一周初请失业金人数减少1.6万人

* 初请失业金人数四周均值减少3,500人

* 美国上周续请失业金人数减少2.1万人

路透华盛顿2月11日 - 美国上周申请失业金人数降幅大于预期，表明尽管经济增长放缓，且股市动荡，就业市场仍保持强劲。

美国劳工部周四称，截至2月6日当周，一周初请失业金人数减少1.6万人，经季节调整后为26.9万人。经济学家预计上周初请失业金人数降至28.1万人。

这令一周初请失业金人数接近约25.6万的衰退后低位，表明尽管美国经济前景越来越不确定，但裁员情况非常少。

“经济可能即将迎来一场风暴的洗礼，比如说金融市场，但即使这样，美国经济仍强健到能够应对未来遭遇的任何困难，就业市场处于数十年来最好的时期，”MUFG Union Bank首席经济学家Chris Rupkey称。

不过，随着对全球经济增长的担忧日益加剧，报告所产生的积极影响大打折扣。这一担忧将指标10年期美国公债收益率推至逾三年低位，并拖累美国股市下跌逾1%。

美元兑日圆跌至15个月低位，因全球增长前景低迷，股市遭抛售减弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年升息的可能性，用以预测美联储未来利率政策走向的联邦基金利率期货全线飙涨。

美联储在去年12月上调指标隔夜利率，为近10年来首次。

美联储主席叶伦周四在国会做证词陈述时表示，美联储正在评估全球金融市场和经济发展状况，但她称，“我认为目前下结论还为时过早。”

**失业增加只是暂时性的**

年初时申请失业金人数有所增加，这引发市场担忧美元上涨、全球需求疲弱和能源行业消减支出等方面的阻力可能会波及劳动力市场。

“看起来至少部分情况恶化是临时性因素所致，其中包括天气的不利变化，以及在假日季后可能有一些临时工被裁，”摩根大通的经济学家Daniel Silver称。

申请失业金人数四周均值减少3,500人，至28.125万，市场认为，该指标可以更好地反应就业市场趋势，因其去除了周与周的波动。

每周申请失业金人数已连续49周低于30万这一反应就业市场强劲与否的分水岭，持续时间为1970年代初以来最长。

政府上周报告称，1月非农就业岗位增加15.1万，失业率八年来首次低于5%。

周二的一份报告显示，美国人对就业市场更加有信心，12月自愿离职人数触及九年高位。

“到目前为止，尚无迹象显示市场波动造成裁员增加，”RDQ Economics的首席经济学家John Ryding称。

报告显示，截至1月30日当周续请失业金人数减少2.1万人，至224万人。(完)