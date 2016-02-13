综述：1月美国消费者大展拳脚 但进口价格下降暗示通胀疲弱

路透华盛顿2月11日 - 1月美国消费者支出重拾动能，因美国家庭增加购买各类商品，美国经济成长在去年底放缓后有望加速。

但周五的另外一份报告显示，2月初消费者信心指数下跌，消费者支出前景蒙阴。不过，上月消费者支出增长仍表明美国经济具有韧性，应该能够缓解对经济陷入衰退的忧虑。

“市场可能已经决定，美国经济将步入衰退，但很明显美国消费者并不知晓，”Capital Economics首席分析师Paul Ashworth称。

美国商务部称，上月扣除汽车、汽油、建材和食品服务的零售销售增长0.6%，12月未修正数据为下降0.3%。

上述所谓核心零售销售数据，被用于计算国内生产总值(GDP)中的消费者支出。分析师预计上月核心零售销售为增长0.3%。

数据发布后，美国股市走高，美国公债价格下跌，美元兑一篮子货币.DXY上涨。

占经济活动超过三分之二的消费者支出第四季放缓、美元走强拖累出口增长疲弱、企业出售库存的努力、能源公司消减资本财支出等，所有这些加在一起牵制美国第四季GDP按年仅增长0.7%。

消费者支出受到就业市场改善的支撑，就业市场改善开始带动薪资增长。但家庭仍对增加支出保持谨慎，因全球经济前景不确定，油价持续下跌，引发股市大幅下挫。

在另外一份报告中，密歇根大学称，2月初消费者信心指数从1月的92跌至90.7，因家庭担心经济前景。

但消费者仍对个人财务状况感到乐观，预计低通胀将提振购买力。

**通胀疲弱**

消费者支出坚挺的迹象可能会受到美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者的欢迎，但考虑到股市的波动和通胀的疲弱，美联储可能很难今年再升息。

美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息。

劳工部在另外一份报告中称，进口物价继去年12月下跌1.1%后，上月又下跌1.1%。因美元走强和油价下跌，过去19个月里有17个月进口物价下跌。

油价下挫导致汽油价格下跌，提振家庭可自由支配支出，但给加油站的销售带来压力。

1月加油站销售下降3.1%，限制整体零售销售仅增加0.2%。经修正后去年12月的零售销售为增长0.2%，前值为下降0.1%。

零售销售增长也因冬季天气恶劣而受限，餐馆和酒吧消费减少。

1月汽车销售增长0.6%，去年12月增长0.5%；服装店销售增长0.2%，网络零售商销售大涨1.6%，但体育用品店和兴趣爱好用品店销售下降2.1%，电子器材和家用电器店销售微涨0.1%。

上个月雪暴袭击了美国东北部大部分地方，提振建筑材料和园艺设备店的销售增长0.6%，但餐馆和酒吧销售减少0.5%，为自2014年1月以来的最大跌幅。(完)