综述：美国就业市场强势依旧 制造业仍然步履维艰

2月17日，美国纽约，交易员在纽交所内工作。 REUTERS/Brendan McDermid

路透华盛顿2月18日 - 美国上周初请失业金人口意外减少，表明美国就业市场状况依然强劲，美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内升息的可能性犹存。

周四公布的一项数据显示，2月大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩的速度放缓，且有迹象显示，薪资增长加快。但在困境中挣扎的制造业开始企稳的苗头被新订单和就业分项指标进一步下滑所掩盖。

“经济表现强于市场的预期。我们不会排除联储在3月会议上升息的可能性，因金融市场震荡逐步平息，且经济前景仍然光明，”MUFG Union Bank驻纽约的首席分析师Chris Rupkey表示。

接受路透调查的分析师预计，上周美国初请失业金人口升至27.5万。上周初请失业金人口四周移动均值减少8,000，至27.3250万。市场认为四周移动均值消除了周与周之间的波动，能更准确地反应就业市场状况。

另外，费城联储报告称，2月制造业指数从前月的-3.5升至-2.8。该指数已连续六个月为负。

数据对美国股市影响甚微，美股走低，之前沃尔玛(WMT.N)公布季度获利下降，并下调全年获利预估。美元指数.DXY基本持稳。美国公债价格攀升。

就业市场表现是决定美联储今年是否升息的关键因素之一。美联储去年12月升息，为近10年来首次。

鉴于金融市场状况收紧，以及担忧美国和全球经济，美联储3月升息的预期基本已消失殆尽。

圣路易斯联储总裁布拉德周三表示，继续升息“非明智之举”，因近期股市跌宕起伏，且通胀预期持续下滑。布拉德今年在联储政策制定委员会内是有投票权的委员。

**关注企业裁员**

市场密切关注每周初请失业金人口数据，从中一窥近期股市大跌后，企业裁员增加的迹象。

目前尚无迹象显示，企业通过裁员来应对金融市场收紧所带来的困难。

初请失业金人口连续50周低于30万大关，持续时间为1970年代初以来最长。30万是衡量就业市场强劲与否的分水岭。上周在2月非农就业报告覆盖的时间区间内。

在1月和2月非农就业报告调查期内的初请失业金人口四周移动均值减少了1.2万。1月非农就业岗位增加15.1万。分析师称，根据就业报告调查期内初请失业金人口减少的规模计算，2月就业岗位增加20万。

“近期对全球经济的担忧加剧，且美国的经济数据喜忧参半，上周初请失业金人口下降令市场倍受鼓舞，”Plante Moran Financial Advisors的首席投资长Jim Baird表示。

今日公布的第三项数据是世企研消费者信心指数。该指数1月连降第二个月，因股市震荡。

美元走强和全球需求疲弱重创制造业，并进而拖累美国经济的表现。能源企业大砍开支以应对油价重挫的影响，以及企业消化积压库存的努力也损及经济成长。

费城联储公布的数据显示，宾夕法尼亚州东部，新泽西州南部以及特拉华州的工厂继续报告订单减少，库存萎缩。尽管付运增加，但增长的幅度远不及1月，且交货时间也较前一个月缩短。

尽管工厂报告就业岗位减少，平均工时下降，但企业预计未来四个季度薪资将增长3%。

“上述数据将支持美联储有关劳动力供应短缺会推高就业成本并导致企业利润率下降的观点。对此我们将拭目以待，因受访的多数企业还预计会削减员工工时，但不会增加员工数量，”ITG Investment Research的首席分析师Steve Blitz表示。(完)