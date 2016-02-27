综述：美国消费者支出逐步增强 通胀压力初露端倪

路透华盛顿2月26日 - 美国1月消费者支出稳健上涨，核心通胀实现四年来最大升幅，令美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍有可能在今年升息。

周五发布的乐观数据与之前发布的制造业和就业数据一道，表明经济在去年第四季放缓后，今年年初加快增长。

尽管近期股市动荡，2月消费者信心仍稳固，进一步支撑了经济增长前景，帮助减缓经济陷入衰退的担忧。

“年初消费者支出增加，通胀也加快上升，消费者发出了一个有力信号，即经济处于今年将继续增长的轨道上，”MUFG Union首席分析师Chris Rupkey称。

美国商务部公布，1月消费者支出增加0.5%，为去年3月以来最大增幅，因家庭增加各类物品购买，温度回归至正常冬季气温提振了取暖需求。

12月消费者支出被上修至增长0.1%。路透调查的分析师预计1月消费者支出增加0.3%，12月消费者支出原先公布为持平。消费者支出占美国经济活动逾三分之二。

数据发布后，美国公债价格扩大跌幅，美国股市走高，美元.DXY兑一篮子货币上涨。

随着消费者支出增加，上月开始出现价格压力上升迹象，这是在可能令通胀水平较长时间内低于美联储2%目标的低通胀预期背景下，美联储官员最希望看到的。

个人消费支出(PCE)物价指数在12月下跌0.1%后，1月上涨0.1%。1月PCE物价指数较上年同期上升1.3%，为2014年10月以来最大涨幅，12月为上涨0.7%。

扣除食品和能源，核心PCE物价指数较前月上升0.3%，这是2012年1月以来最大涨幅。去年12月上涨0.1%。

美联储看重的通胀指标－1月核心PCE物价指数较上年同期上升1.7%，为2014年7月以来最大涨幅，12月为上涨1.5%。

尽管金融市场已打消了3月升息预期，但稳固的消费者支出、就业市场增强和通胀逐步上升，暗示不能排除今年进一步收紧货币政策的可能性。美联储去年12月提高了指标隔夜利率，为近10年来首次。

**信心稳定**

密歇根大学称，2月消费者信心指数升至91.7，前值为90.7，略低于 1月的92.0。

1月，消费者支出得益于个人所得增加0.5%，因就业市场持续收紧，这是去年6月以来的最大升幅。12月个人所得增加0.3%。

1月薪资增长0.6%，因一些州提高了最低工资。12月薪资增加0.2%。

美国商务部稍早公布，第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长1.0%，因企业减弱消减过剩库存方面的努力。

之前发布的第四季GDP增幅为0.7%，分析师原本预计增幅可能被下修至0.4%。第三季的经济增幅为2.0%，2015年全年为2.4%。

第四季企业累积库存价值817亿美元，上月公布的数据为686亿美元，导致该数据被上修的最主要原因是零售行业、矿业、公用事业和建筑业库存投资增加。

受此影响，库存拖累GDP增长率减少0.14个百分点，而不是之前报导的0.45个百分点。

库存进一步增加对第一季GDP增长带来负面影响，因其意味着企业将缺乏下新订单的动力，这将继续牵制生产。

“第四季GDP受库存影响减小，意味着第一季GDP反弹幅度可能略微小于我们之前预计的，”Capital Economices首席美国分析师Paul Ashworth称。

“不管怎样，预计第一季GDP年率增幅仍将反弹至非常稳健的2.5%或更高，这应该缓解经济即将陷入衰退的担忧。”他称。

对第一季GDP增幅预估高至2.5%，但在全球经济放缓、美元走强和近期全球股市大跌令金融市场状况紧张的环境下，风险偏向下档。 (完)