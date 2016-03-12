综述：美国2月进口物价连续第八个月下降 但下降趋势接近尾声

路透华盛顿3月11日 - 美国2月进口物价连续第八个月下降，受累于石油和一系列其它商品价格下降，但进口物价降幅趋缓，因美元升势减弱，且油价稳定下来。

美国劳工部周五称，上月进口物价继1月下降1.0%后再下降0.3%。受美元走强和油价下挫影响，进口物价在过去20个月里有18个月下降。

在截至2月的12个月内，进口物价下降6.1%，为2014年12月以来的最小按年降幅。进口物价疲弱是造成通胀率仍处在美国联邦储备委员会(FED/美联储)2%目标之下的原因之一。

“我们强烈感觉到，整体和核心去通胀压力的最强时期已经过去了，”RDQ Economics首席分析师John Ryding称。

输入性通缩可能已接近尾声，因美元上涨失去动力。在2014年6月至2015年12月期间，美元兑美国主要贸易伙伴国货币上涨约20%。

今年至今，美元指数上涨约0.9%，同时，油价已经显现企稳的临时迹象。如果这些趋势继续下去，进口物价可能很快开始上升，帮助推升美国国内通胀。

**趋势改善**

“油价上涨和美元升势放缓的前景能帮助趋势改善持续下去，”富国证券资深分析师Sam Bullard称。

上个月的报告显示，1月物价普遍上涨，提升了分析师对通胀将向美联储目标回升、允许美联储今年继续缓慢升息的乐观预期。

去年12月，美联储近10年来首次提升隔夜利率。分析师原本预计上月进口物价下降0.6%。

美国金融市场基本未受该数据影响，而是从油价上扬中寻找方向。股市上涨，美国公债价格下跌，美元兑一篮子货币持平。

上月，进口石油价格下跌4.0%，1月曾暴跌14.3%，扣除石油的进口物价下跌0.1%，1月为持平。

上月进口食品价格下跌2.0%，为2012年2月以来的最大跌幅，扣除石油的工业供应和材料价格下跌0.3%。

进口资本财价格持平，进口汽车价格下跌0.1%，扣除汽车的进口消费者物品价格上涨0.3%。

该报告还显示，出口物价在1月下降0.8%后，2月又下降了0.4%，出口物价同比下降6.0%。

工业供应和材料出口价格下跌2.0%，出口食品价格上涨0.9%。(完)