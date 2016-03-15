综述：美国零售销售疲弱 凸显经济前景面临的风险

焦点：特朗普“画饼”吸引力消失殆尽 商界深感困惑和不确定
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路透华盛顿3月15日 - 美国2月零售销售降幅小于预期，但1月数据被大幅下修，可能重燃对美国经济成长前景的忧虑。
美国商务部今日公布的零售销售报告令人失望，与近期强劲的就业数据唱反调，尽管市场对经济可能滑入衰退有些小担忧，但就业数据表明经济增长仍然稳健。
“推动经济增长的引擎不会进入倒档，但目前来看，GDP增长进入2%这一档的可能性不大，”MUFG Union Bank的首席分析师Chris Rupkey表示。
美国2月零售销售下滑0.1%，因汽车销售下降，且汽油价格下跌拖累了加油站的销售。1月零售销售数据被下修至下降0.4%，前值为增长0.2%。
不包括汽车、汽油、建筑材料和食品服务在内的核心零售销售2月持平，1月数据被下修至增长0.2%，前值为增长0.6%。核心零售销售与国内生产总值(GDP)数据中的消费者支出项目最接近。
接受路透调查的分析师原先预计，2月零售销售下降0.2%，核心零售销售增长0.2%。
数据公布后，美国公债价格上扬，美股走低。美元指数.DXY基本持稳。
上月的核心零售销售疲弱，加之1月涨幅不大，暗示继第四季按年增长2.0%后，消费者支出可能在首季仍然是不温不火。
数据公布后，巴克莱分析师将美国首季经济成长预估下调0.5个百分点，至1.9%。美国经济第四季成长1%。
商务部公布的另一份报告显示，1月企业库存小增0.1%，因销售继续下滑。这也拖累经济成长前景。
这导致库存/销售比升至2009年5月以来最高水平，表明短期内库存仍可能是成长的一大拖累。
**料美联储按兵不动**
美联储将从今日起开始为期两天的政策会议。预计决策者将会保持利率不变，他们将密切关注全球金融市场、美国通胀和就业市场的发展变化。
美联储于去年12月上调指标利率，为近10年来首次。
“市场动荡可能使联储在短期内不会升息，而经济转弱将会使联储在今年晚些时候也不会有所行动。(零售销售)报告暗示，经济转弱的时间可能比我们之前的预期更快来临，”法国巴黎银行驻纽约的分析师Bricklin Dwyer表示。
另外，劳工部报告称，生产者物价指数(PPI)上月下滑0.2%，因能源和食品成本下降，1月为小涨0.1%。
截止2月的一年间，PPI持平，1月为同比下降0.2%。这是自2015年1月以来首次未出现同比下跌。
美元兑美国主要贸易伙伴国货币在2014年6月到2015年12月期间累计攀升20%，之后美元涨势动能有所消退，进口通胀开始回落。这可能遏制生产者物价进一步下跌。
但油价仍存在很大的不确定性。油市周一急挫多达4%，因担忧为期六周的反弹缺乏基本面的支撑。今年迄今，美元贸易加权指数上扬约0.9%。
加油站销售下滑4.4%拖累2月零售销售。根据美国能源资料协会提供的数据，汽油价格上月急跌9%，因原油价格进一步走低。
2月零售销售还受累于汽车经销商销售下降0.2%，家具店销售回落0.5%。汽车销售1月降幅也为0.2%。
电子和家电商店零售销售下滑0.1%。但也有些行业销售强劲，服装店销售增长0.9%，建材和园艺设备销售急增1.6%。
体育用品和业余爱好用品商店销售增长1.2%，饭店和酒吧销售增长1.0%。网店销售回落0.2%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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