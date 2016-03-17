综述：美国就业市场继续收紧 制造业再现回暖迹象

路透华盛顿3月17日 - 美国上周申请失业金人数从五个月低位上涨，但仍处于表明就业市场增强的水平，因经济在去年第四季放缓后重获动能。

周四发布的其他数据表明，3月亚特兰大中部地区制造业活动扩张，为七个月来首见，这是受困的制造业企稳的最新迹象。

另外，1月职位空缺数触及六个月高位；2月评估未来经济活动的领先指标在连续两个月下降后上涨。

数据进一步缓解了经济即将陷入衰退的担忧，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)处在今年逐渐升息的轨道上。美联储周三决定维持借贷成本不变。

“就业市场紧绷，如果我们继续收到像这样强劲的报告，美联储可能会在6月升息，”MUFG Union Bank首席分析师Chris Rupkey称。

美国劳工部称，截至3月12日当周，美国一周初请失业金人数增加7,000人，经调整后为26.5万人。已经连续54周低于30万，表明就业市场稳健的门槛，为1973年以来最长。

上周初领失业金人数四周均值微涨750人，至26.8万人，该指标能够更好的说明就业市场趋势，因消除了周与周之间的波动。

劳工部发布的第二份报告也凸显了劳动力市场的韧性，该报告表明，1月职位空缺数量增加26万个，至六个月高位的550万个。但1月雇用人数下降，可能因为雇主很难为空缺职位找到合适的工人。

美联储主席叶伦周三告诉记者，“劳动力市场持续强劲，”经济增长似乎从去年第四季的“温和步伐”提速。去年第四季经济按年增长1.0%，今年第一季国内生产总值增长率预计约为2%。

美联储官员新的预期表明，他们预计今年底前升息两次，每次25个基点，12月时预估为四次。

美元兑一篮子货币周四下跌，美股涨跌不一，美国公债价格上涨。

**制造业回暖**

在今天发布的第三份报告中，费城联储称，亚特兰大中部地区制造业指数本月急升至12.4，七个月来首现正值，2月为负2.8。

该调查显示，新订单急升21点至15.7，约37%的公司报告称本月新订单增加，出货指数跳涨20点至22.1，未交付订单和交付次数均提高。

另外，工厂继续报告库存减少，这对未来生产利好，但该地区工厂就业仍疲弱。

费城联储调查出炉前，纽约联储发布的类似报告，及周三发布的2月制造业产出报告，均表明制造业活动下跌趋势可能已经结束。

制造业一直受到美元走强、油价下跌以及企业努力减少库存的打击，制造业在美国经济中占比为12%。

“这种改善支撑了制造业最疲弱的时期已经过去了的观点，可能我们现在度过了美元上涨和库存修正带来拖累的最困难时期，”摩根大通分析师Daniel Silver称。

商务部的另外一份报告显示，去年第四季经常账赤字减少3.6%，至1,253亿美元。该数据显示对物品、服务和投资的资金流入流出美国状况。

不过，美元持续升值继续打击商品出口，这种改善可能不会持续。

2015年全年经常账赤字总额为4,841亿美元，为自2008年来最大。第四季经常账赤字占国内生产总值2.8%，低于第三季的2.9%。(完)