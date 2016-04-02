综述：美国就业市场再传捷报 但不足以改变美联储缓慢加息的节奏

2015年9月1日在华盛顿拍到的美联储大楼。 REUTERS/Kevin Lamarque

* 美国3月非农就业岗位增加21.5万个

* 失业率从4.9%上升至5.0%

* 平均时薪增长7美分

* 报告凸显美国经济增长势头强劲

路透华盛顿4月1日 - 美国3月就业岗位稳步增长，再次凸显经济颇具韧性，但美国人大举涌入就业市场，可能抑制初露端倪的薪资上涨势头，并使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在加息问题上保持谨慎。

美国劳工部周五称，上月非农就业岗位增加21.5万个，失业率从八年低位的4.9%上涨至5.0%。失业率上升是因为更多人继续进入或重返就业市场，这反映出人们对就业市场的信心。

平均时薪在2月下滑后上月增加了7美分。劳动力市场基本无视全球经济增长放缓、美元走强打击制造业出口、低油价对能源业带来的负面影响。

经济学家预计，这份强劲的就业报告给货币政策带来的近期影响有限，因进入劳动力市场的人数不断增加，支持了美联储主席叶伦的观点，即就业市场仍存在一些未在数据中反应出来的闲置。

“就业参与率的提高带来了喘息空间，允许美联储用非常缓慢的速度对强劲的就业市场作出反应，”美银美林全球经济学家Ethan Harris称。

另外，美联储看似更关注国际情势的发展。叶伦本周称，全球增长放缓和低油价对美国经济前景带来下行风险，她还补充称，她认为决策者“在调整政策方面宜谨慎行事”。

美联储官员上月下调了经济增长预估，预计今年仅升息两次。美联储在去年12月进行了近10年来首次升息。

根据CME FedWatch，金融市场预计美联储在6月升息的机率为30%，9月升息的机率为50%，12月升息的机率为64%。

路透调查的经济学家预计，3月非农就业岗位增加20.5万个，失业率持平于4.9%。1月和2月数据被小幅下修，比原先报告的就业岗位减少1,000个。

数据发布后，美国公债价格下跌，美元.DXY兑一篮子货币上涨，美股上涨。

近期发布的一些经济数据显示，今年前两个月，消费者支出不振，企业资本投资疲弱，国际贸易收支状况恶化。

这些数据促使经济学家将第一季国内生产总值(GDP)年增长率预估从高达2.0%，下调至最低0.9%。去年第四季美国经济增长1.4%。

周五发布的其它数据显示，3月制造业活动扩张，为6个月来首见，因新订单飙升，表明制造业最困难的时期已经过去。美国供应商管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数上涨2.3点，至51.8点。

**薪资恢复增长**

尽管继去年第四季平均每月增加28.2万后，就业岗位增长放缓，但全球经济放缓对劳动力市场几无拖累。股市在年初因全球经济放缓遭大举抛售。

上月薪资增长，平均时薪增加0.3%，3月薪资同比增幅从2月的2.2%增至2.3%，在近期消费者信心低迷的情况下，这是个人们乐见的现象。

经济学家称，薪资增幅需要达到3.0-3.5%的水平，才能将通胀率提高至美联储2.0%的目标。尽管美联储看重的通胀指标目前为1.7%，但叶伦对通胀攀升能否持续持怀疑态度，称是受临时性因素推动。

3月劳动力参与率，即已经就业、或至少正在找工作的美国人在美国适龄就业人口中所占的比率，增加0.1个百分点，至63%，这是2014年3月以来的最高水平。

自去年9月降至62.4%后已经上涨了0.6个百分点，约有240万人自去年9月以来进入或重回就业市场，这是纪录第二大六个月增幅。

“劳动力人口的显着增加仅意味着，之前对找工作失去信心的美国人重回劳动力市场，因就业前景改善，”UniCredit Research首席美国经济学家Harm Bandholz称。

但广义失业率上月从逾七年半低位9.7%增加至9.8%，该数据包括想要工作但已经放弃找工作，以及因为找不到全职工作不得做临时工的人群。

3月各行业工作岗位普遍增加。但尽管制造业出现企稳迹象，但却减少了2.9万个岗位，为2009年12月以来最大减幅。

上月矿业又裁减了1.2万个工作岗位，矿业就业岗位自2014年9月触及峰值后减少了18.5万，其中四分之三是支持性岗位。

油田服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)和Halliburton Co (HAL.N)为应对油价长时间下滑导致利润锐减，宣布裁减数千个工作岗位。

建筑业增加3.7万个工作岗位，为连续第九个月增加；尽管销售疲弱，零售业就业岗位在1月和2月上涨后上月再度猛升4.77万个。政府上月增加2万个工作岗位。(完)