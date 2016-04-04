综述：美国制造业数据暗示美国第一季GDP增速进一步放缓

路透华盛顿4月4日 - 美国2月工厂新订单下滑，企业资本财支出远低于之前发布的数据，这是第一季美国经济增长进一步放缓的最新信号。

美国商务部周一称，制造业新订单下滑1.7%，因需求普遍下降，逆转了1月被下修的增加1.2%的上涨势头，过去19个月中有14个月订单下降，之前公布的数据是1月订单增加1.6%。

今日的数据加上疲弱的消费者支出和贸易数据，共同表明年初美国经济增长进一步放缓，去年第四季国内生产总值(GDP)年增长率放缓至1.4%，目前预计今年第一季增长率不到1%。

数据发布后，美国公债价格走高，美股基本未变，美元兑一篮子货币.DXY小幅下挫。

美元走强、全球需求疲弱令工厂产品出口受抑，从而打压制造业，企业削减过度库存的努力也拖累该行业。制造业在美国经济中占比约为12%。

能源公司为适应低油价带来的利润下降，不得不大幅削减投资，这也打击了制造业。

但工厂状况最糟糕的时候似乎已经过去，上周的一项调查显示，3月制造业活动六个月来首次扩张。

在2014年6月至2015年12月期间，美元兑主要贸易伙伴国货币汇率上涨约20%。今年至今美元贸易加权指数持平，另外，油价下跌趋势也放缓。

2月工厂订单普遍下滑，运输设备大跌6.2%，机械设备订单减少3.4%，电子设备、电器和电子元件订单下降3.6%。

商务部还称，2月，衡量企业信心和支出计划的扣除飞机的非国防资本财订单下跌2.5%，较上月公布的下跌1.8%的跌幅更深。

2月所谓核心资本财订单出货量下跌1.7%，之前公布的数字为下跌1.1%。该指标被用来计算国内生产总值(GDP)中的企业设备支出。

工厂产品库存连续第八个月下降，表明工厂在减少过剩库存方面有所斩获，这可能支撑未来的制造业生产，但也表明库存在第一季仍是经济增长的拖累。

疲弱的核心资本财出货量和工厂库存的减少可能促使分析师下调第一季GDP增长预估。

2月库存/出货量比为1.37%，与前月持平；未发货订单减少0.3%；制造业产品出货量下跌0.7%，过去11个月中有10个月下跌。(完)