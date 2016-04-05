综述：美国贸易数据直指首季成长疲弱 但料会在未来几个月改善

美国新泽西贝永港口中停靠的集装箱货轮和驳船，摄于2016年1月29日。 REUTERS/Brendan McDermid

路透华盛顿4月5日 - 美国2月贸易逆差增幅超过预期，因出口反弹的力度不及进口，这是美国经济增长在第一季进一步放缓的最新迹象。

但增长前景应该在未来几个月得到改善。周二发布的其它数据显示， 3月服务业活动加速增长，因新订单强劲上涨，劳动力市场持续保持坚挺。

“今年春天的经济数据中有一些复苏迹象，这令我们对2016年将是一个好年头更加有信心，年初时人们对经济的预期和所报的希望都有所降温，”MUFG Union Bank首席经济学家Chris Rupkey称。

商务部称，2月贸易逆差扩阔2.6%，至471亿美元，超过经济学家预估的462亿美元。经通胀调整后，贸易逆差从1月的618亿美元升至633亿美元，为去年3月以来最大。

这促使经济学家将第一季国内生产总值(GDP)增长年率预估下调多达0.5个百分点，最低至0.4%。

他们预计，贸易将给第一季GDP增长年率造成至少0.7个百分点的拖累，第四季为0.14个百分点。美国经济2015年第四季增长1.4%。

尽管今天的贸易数据，以及之前出炉的消费者和企业支出数据给经济蒙阴，但阴云可能会在未来数月散去。

**服务业活动强劲**

美国供应管理协会(ISM)在另外一份报告中称，3月服务业采购经理人指数(PMI)增长1.1点，至54.5点，该指数高于50意味着服务业扩张，服务业在美国经济中占比超过三分之二。

数据显示，服务业新订单增加。衡量服务业出口订单的一项指标跳涨5点，至58.5点，这对美国整体出口来说是一个积极的迹象。

劳工部发布的一份报告显示，2月美国职位空缺减少29.7万，至544.5万，为2006年11月以来最大降幅。2月有295万人自动辞职，辞职率升至2.1%，进一步表明劳动力市场强劲和人们对就业市场有信心。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)将辞职率视为衡量就业市场信心的一项指标，希望就业市场辞职率攀升能推高薪资。

“总体来看，今天的数据表明美国经济表现不错，虽然第一季增长率看似可能比预想的低，但潜在的数据显示，美国经济体质总体仍然良好，”Naroff Economic Advisors首席经济学家Joel Naroff称。

美元兑一篮子货币上涨，美股下跌，美国公债上涨。

2月，商品出口增长1.6%，为自去年9月以来首次上涨，商品和服务出口整体增长1.0%。

出口因美元走强而受到抑制。美元上涨令美国制造的商品相对于美国主要贸易伙伴国的商品更贵。欧洲和中国经济放缓也削弱了对美国商品的需求。

但随着美元上涨势头减缓，2月刚刚出现的出口增长势头可能会延续。上周的一项调查显示，3月制造业新出口订单增加至2014年12月以来最高水平。

今年迄今，美元贸易加权指数下跌1.3%。在2014年6月至2015年12月期间，美元兑美国主要贸易伙伴国货币上涨约20%。

“美元最近的贬值应该带来一些出口增加，但现在还不清楚，2月出口增长是潜在趋势发生改变，还仅仅是昙花一现，”摩根大通经济学家Daniel Silver称。

2月，食品、汽车和汽车零部件、以及消费品出口增加，但工业用品和原材料出口为近六年来最低，资本财出口触及2011年11月以来最低水平，石油出口为2010年9月以来最低。

2月，商品和服务进口增加1.3%，表明国内需求强劲，但油价下跌和国内能源生产增加令进口增幅受限。

2月，食品进口触及纪录高位，但工业用品和原材料进口为近七年来最低，石油进口为自2002年9月以来最低，2月原油均价为每桶27.48美元，为2003年12月以来最低。政治敏感度很高的美中贸易逆差2月下跌2.8%，至281亿美元。(完)