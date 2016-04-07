综述：上周初请失业金数据显示美国就业市场坚挺 尽管经济成长步履蹒跚

路透华盛顿4月7日 - 美国上周初请失业金人数降幅大于预期，表明尽管经济增长温和，但就业市场持续走强。

劳工部周四称，截至4月2日当周，初请失业金人数减少9,000人，经季节调整后为26.7万人。

“初请失业金人数持续处于低位，可以提供一些宽心丸，证明经济仍在增长，尽管成长看似比几个月前多数投资人希望的较迟滞，”Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird称。

分析师原本预计最近一周初请失业金人数下滑至27万人。初请失业金人数已经连续57周低于30万人的健康就业状况门槛，为1973年以来最长。

就业市场的强劲与经济增长放缓的情况并不一致。最近的消费者支出、企业投资和国际贸易数据直指美国经济首季年增长率低于1%，去年第四季增长率为1.4%。

就业市场走强，吸引了曾经泄气的和新的求职者进入就业市场，可能会令薪资仅保持温和增长，美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能不会改变逐渐升息政策。

数据发布后，美元兑一篮子货币变动不大，美股跟随油价走势下跌，美国公债上涨。

**求职者增多**

上周的政府数据显示，去年9月至今年3月之间，约有240万人进入和重返就业市场，为就业市场历史上第二大六个月升幅。美联储主席叶伦认为，隐藏的就业市场闲置限制了薪资增长。

美联储官员上个月下调了经济增长预估，预计今年仅升息两次。美联储去年12月进行了近10年来的首次升息。

周三发布的美联储3月15-16日会议的会议记录暗示，美联储在6月前不太可能升息。

上周，四周请领失业金人数均值增加3,500人，至26.675万人。该数据被认为可以更好地反映就业市场趋势，因去除了周与周之间的波动因素。

“就业市场仍稳健，裁员不多，招聘良好，失去工作的工人很快能找到新的工作，”PNC Financial副首席分析师Gus Faucher称。

政府上周报告称，3月雇主增加了21.5万个工作岗位，2月增加24.5万个。劳动力人数的增加将失业率提高0.1个百分点，至5%。

周二发表的一份报告显示，2月美国雇主招聘人数飙涨，达到2006年11月以来最高水平，2月近300万人自愿辞职。

“全球经济(放缓)疑虑没有引发美国企业主的担心，窗户上到处都贴着‘招工’的广告，”MUFG Union Bank首席分析师Chris Rupkey称。(完)