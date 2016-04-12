综述：美国进口价格涨幅不及预期 石油产品成本提高

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
路透华盛顿4月12日 - 美国3月进口价格九个月来首次上涨，因石油产品成本提高，但美元走强的影响挥之不去，暗示通胀仍将缓慢上涨。
美国劳工部周二称，3月进口价格较前月上涨0.2%，2月下修后为下降0.4%，前值为下降0.3%。这是自去年6月以来进口价格首次出现上涨，也是自去年5月以来最大涨幅。
但这一增幅小于经济学家预计的上涨1.0%。
截至3月的12个月里，进口产品价格下跌6.2%，为自2014年12月以来的最小跌幅，表明进口通缩在消退。
进口价格疲弱是导致通胀低于美国联邦储备委员会(FED/美联储)2%的目标的原因之一。
美国金融市场基本未受数据影响。
通胀温和是美联储实施缓慢升息政策的关键因素之一，尽管劳动力市场收紧。
美联储在去年12月进行了近10年来首次升息，决策者最近预计今年仅升息两次。
消费者和生产者两方面的通胀均受到油价下跌和美元走强的影响。在2014年6月至2015年12月期间，美元兑美国主要贸易伙伴国货币上涨了约20%。
但油价出现了企稳的迹象。
上月，石油产品进口价格上涨6.5%，为去年6月以来首次上涨，2月大跌6.2%；扣除石油产品的进口价格上月下滑0.2%，2月下滑0.1%。
自2014年3月以来，扣除石油产品的进口价格一直没有增长，凸显强势美元造成的影响。但今年迄今美元贸易加权指数下跌了2.6%。
上月进口食品价格下跌0.6%，工业供应和扣除石油的材料价格持平。
进口资本财价格下跌0.1%，进口汽车成本上涨0.1%，扣除汽车的进口消费者品价格下跌0.3%。
该报告还显示，3月出口价格持平，2月下跌0.5%，出口价格较去年同期下跌6.1%。
工业供应和原材料出口价格上涨0.7%，出口食品价格下跌2.5%。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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