综述：美国3月零售销售和通胀数据意外疲弱 支撑美联储谨慎升息态度

路透华盛顿4月13日 - 美国3月零售销售意外下跌，因家庭削减汽车和其它物品开支，这进一步证明了第一季经济增长步履蹒跚。

周三发布的其它数据显示，上月生产者物价意外下跌，因能源价格的上涨被服务成本下降所抵消。

这两份报告显示，美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能要等到今年晚些时候才会升息。

“数据进一步强化了美国经济第一季非常疲弱的即成观点，对美联储来说...为其保持谨慎提供了依据，”道明证券副首席分析师Millan Mulraine称。

美国商务部称，上月零售销售下跌0.3%，分析师预估增长0.1%。2月为持平。

上月扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的零售销售微涨0.1%，2月涨幅同为0.1%。这个所谓的核心零售销售数据最接近对应国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分。

分析师原本预计上月核心零售销售上涨0.3%，消费者支出在美国经济活动中占比超过三分之二。

疲弱的3月零售销售数据，加上最近的贸易、批发库存和企业支出数据，表明今年第一季经济增长放缓。美国商务部今日发布的第二份报告也强化了这一观点，该数据显示，2月企业库存下跌。

目前预计第一季经济增长年率低至0.2%，去年第四季经济增长1.4%。

**通胀温和**

劳工部的另外一份报告显示，上月生产者物价指数(PPI)下滑0.1%，2月下滑0.2%。截至3月的12个月内，PPI下跌0.1%，2月为持平。

分析师预计上月PPI较前月增长0.2%，较去年同期上涨0.3%。

生产者物价疲弱直指整体通胀率仍将在一段时间内低于美联储2%的目标，通胀温和是美联储在就业市场收紧情况下仍采取循序渐进升息政策的主要原因之一。

美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息，决策者最近预计今年仅升息两次。

美联储制定政策的委员会将于4月26-27日召开会议。

“3月零售销售疲弱和生产者物价下滑，将令美联储政策的预估人士仍不愿预计可能在6月升息，”FTN Financial分析师Jay Morelock称。

根据CME Group的FedWatch，基于市场的联储政策预期指标排除了4月升息的可能性，也基本排除了6月升息的机率。目前认为11月升息的机率为44%，12月升息的机率为57%。

美国公债价格周三涨跌不一，美股上涨，美元兑一篮子货币走高。

尽管就业市场不断增强，且正在开始推高薪资，但零售销售仍乏善可陈，可能部分因为年初股市遭抛售打击了消费者信心。销售额也受到价格下跌影响，零售商提供更大的折扣以清掉那些堆积在仓库的商品。

上月汽车销售下降2.1%，为一年多来的最大降幅，2月汽车销售持平。在去年汽车销量创纪录后，家庭减少汽车购买。

3月加油站的销售额增加0.9%，为自去年6月以来的最大涨幅，因汽油价格转升。

报告中的其它数据基本上好坏不一，服装店和网上零售商销售额下降，餐馆和酒吧销售额也疲弱。

但美国人在体育用品和个人爱好方面增加了支出，在电子商品和电器方面也增加了开支，建筑材料和花园设备店销售大幅增加。(完)