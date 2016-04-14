综述：美国3月通胀几无增长 支持美联储谨慎升息立场

焦点：金融业为英国退欧的“最坏情况”做准备 加速制定应急计划
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路透华盛顿4月14日 - 美国3月消费者物价几无增长，基础通胀放缓，表明态度谨慎的美国联邦储备委员会(FED/美联储)短期内没有升息的迫切性。
周四公布的另一项数据显示，上周初请失业金人口降至42年半低位，表明就业市场状况不断收紧。尽管如此，市场更为关注的是通胀仍处于低位。
“毫无疑问，4月升息的可能性已不复存在，6月升息的机率也越来越低，除非美国经济活动突然加速，且联储认为海外市场波澜不兴，”Stifel Fixed Income的首席分析师Lindsey Piegza表示。
美国劳工部公布，3月消费者物价指数(CPI)升0.1%，因汽油价格反弹部分被食品成本下滑所抵消。
在前两个月强劲上扬后，3月医疗保健和住房成本也回落。
2月CPI下降0.1%。3月CPI按年增长0.9%，2月涨幅为1.0%。
分析师预计，3月CPI较前月增长0.2%，同比增长1.1%。
扣除食品和能源成本的核心CPI上月小幅攀升0.1%，之前两个月劲扬。3月核心CPI增幅为8月以来最小，2月增幅为0.3%。
3月核心CPI按年增长2.2%，2月增幅为2.3%。
美联储设定了2%的通胀目标，且其追踪的通胀指标目前低于核心CPI。美联储主席叶伦近期表达了对物价普涨势头能否持续的疑虑，称她认为物价攀升是因“临时性因素所致。”
美联储政策制定委员会将于4月26-27日开会。芝加哥商业交易所集团(CME)的FedWatch工具显示，衡量美联储政策预期的市场指标已排除了本月会议上升息的可能性，且基本排除了6月行动的可能性。该指标显示11月升息的机率在41%，12月为55%。
美联储在去年12月进行了近10年来首次升息，且决策者近期预计今年仅升息两次。
美元兑一篮子货币走强，美国公债价格走低，美股基本持平。
**就业市场收紧**
美国劳工部在另一份报告中称，截止4月9日当周，初请失业金人口减少1.3万，经季节性调整后为25.3万。这追平3月初触及的1973年11以来最低水平。
初请失业金人口连续第58周处于就业市场荣枯分水岭30万之下，持续时间为1973年以来最长。
就业市场表现强劲，尽管近期公布的贸易、批发库存、零售销售和企业支出数据疲弱，暗示继去年第四季按年增长1.4%后，首季经济成长几乎停滞。
美国首季经济增长率预计低至0.2%。
“就业市场离职率处于低位，加之就业岗位稳步增加，应导致家庭收入在未来数月良性增长，暗示在首季表现明显疲软后，消费支出和总体GDP增长可能反弹， ”巴克莱的分析师Jesse Hurwitz表示。
3月汽油价格上涨2.2%，2月为骤降13.0%。食品价格回落0.2%，在家消费食品成本录得2009年4月以来最大降幅。
住房和医疗成本，以及服装价格抑制了核心CPI的增长。自住房市场租赁价格”(OER)上涨0.2%，2月涨幅为0.3%。
医疗保健成本快速上涨的势头放缓，上月仅上涨0.1%，2月增幅为0.5%。3月服装价格回落1.1%，逆转前月上涨1.6%的势头。
尽管3月核心CPI增速减慢，但分析师认为，美元升势放缓，油价企稳和就业市场供应不断收紧，为通胀今年攀升奠定了基础。
“基本面状况直至通胀短期内将会攀升，”PNC Financial的副首席分析师Gus Faucher说。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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