综述：美国3月工业生产下降 表明第一季经济增长疲弱

路透华盛顿4月15日 - 美国3月工业生产跌幅超过预期，因制造业产出下滑幅度为一年来最大，矿业仍处于下降趋势，这是第一季美国经济增长大幅放缓的最新迹象。

尽管周五发布的另一项数据显示，4月初消费者信心下降，但经济学家仍预计美国经济增长将出现反弹。

经济学家称，综合考虑一系列临时性因素，导致他们下调第一季经济增长预估，其中包括政府用来消除数据的季节性波动的模型一直存在的问题。去年政府采取措施来完善国内生产总值(GDP)数据中部分组成指标的季节性调整，但经济学家称，仍在数据中残留了一定的季节性特征。

“第一季增长率肯定令人失望，但我们有乐观的理由，因为指标仍有问题，GDP数据中仍有残留的季节性。从过去的情况来看，第二季经济表现会出现逆转，”Moody’s Analytics高级经济学家Ryan Sweet称。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周五称，工业生产在2月下滑0.6%后上月再下降0.6%。工业生产在过去七个月里有六个月下跌。经济学家原预计上月工业生产仅下降0.1%。

第一季工业生产按年下降2.2%，去年第四季下降3.3%，3月工业产能利用率跌至2010年8月以来最低水平。

这份报告加上之前的零售销售、企业支出、贸易和批发库存数据，表明年初经济增长极为缓慢。

第一季经济增长年率预计低至0.2%，去年第四季经济增长1.4%。

另外，密歇根大学在一份报告中称，本月初消费者信心指数跌至89.7，3月为91.0，因担心经济增长放缓可能导致就业岗位增长减速。

消费者信心已经连续第四个月下降，家庭长期通胀预期回落至历史低位，这可能令持谨慎态度的美联储在更长时间内维持当前的低利率。

“物价持续偏低，增加了货币政策在比当前预期更长的时间内保持高度宽松的风险，”巴克莱的经济学家Jesse Hurwitz称。

美元兑一篮子货币下跌，美债价格上涨，美股基本持稳。

**最糟糕的时候可能已经过去**

工业领域在一段时间内受到全球经济放缓和美元走强的打击，因后者削弱了对美国制造商品的需求。

油价下跌导致能源行业资本投资减少，以及企业消化过剩库存的努力等也拖累工业生产，但随着最近的制造业数据好转，工业领域出现了最糟糕的时候已经过去的迹象。

周五发布的第三份报告显示，纽约联储称，4月纽约州工厂活动加速，至逾一年来最高水平，因新定单和发货量增加。

“很可能库存调整和美元走强继续打压第一季产出数据，但我们对这些因素给经济造成拖累的最糟糕时期已经过去感到有信心，工厂活动将很快增加，”摩根大通经济学家Daniel Silver称。

上月，制造业产出下跌0.3%，为自2015年2月以来最大月跌幅，2月下降0.1%。制造业受汽车和零部件生产急跌1.6%拖累，前月曾上涨0.8%。

制造业产出第一季上涨0.6%。

上月矿业生产急挫2.9%，油气钻探大跌8.5%，2月时曾跳水15.8%。

上月矿业产出跌幅为2008年9月以来最大，当时受飓风影响矿业生产严重受挫。矿业生产在过去七个月里每月均下跌。

油价自2014年6月以来大幅下挫，令斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)和哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)等油田服务公司利润受挫，它们的资本支出预算也被大幅消减。

3月的气温比常年高，这也打击了公用事业公司的产出，该领域下跌1.2%，2月下跌3.6%。疲弱的公用事业生产表明，取暖需求疲弱，这可能拖累消费者支出。(完)