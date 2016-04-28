综述：美国第一季GDP预计增长疲软 受消费者支出和贸易拖累

路透华盛顿4月27日 - 美国第一季经济增长可能停滞不前，因内需降温，且美元强势继续削弱出口；不过鉴于就业市场强劲，第二季经济活动可望回升。

路透调查访问的分析师预测，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值可能增长0.7%，部份归因于企业加快去库存速度。去年第四季增长1.4%。

此外，低油价也可能打击了经济增长，因为斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)和哈里伯顿(Halliburton)等油田技术服务公司的获利受到影响，导致企业支出疲软。美国商务部将在周四1230 GMT公布第一季GDP初值。

“我并不认为这意味着经济出现问题，”Capital Economics驻多伦多的首席美国经济学家Paul Ashworth表示。“第一季就业增长非常强劲，过去几个月前瞻性调查数据也已经回升，这暗示第二季将会好得多，”他说。

美联储在周三政策会议后承认经济活动已经“放缓”，但也表示劳动力市场已“进一步改善”。

美联储似乎认为全球经济与金融市场的威胁已经减小。美联储宣布维持隔夜拆借利率不变，暗示并不急于进一步收紧货币政策。美联储在去年12月进行近10年来首次升息。

美国3月商品贸易逆差大幅收窄至一年低位，因进出口均下降，表明第一季经济成长可能没有当前预期的那么疲弱。不过进出口下降，暗示国内和全球需求较为疲弱。

分析师也表示，政府用来排除数据的季节性因素的模型，并未完全达到其目标，尽管近期已采取措施处理此一问题。

残余季节性因素对第一季GDP造成影响，自从2009年6月开始复苏以来，过去六年的经济成长有五年表现不若预期。

**经济的韧性**

“这样低的GDP增长可能很难消化，但庆幸的是，下周五4月非农就业报告公布时，应该又会呈现美国经济的强劲和韧性，”Wells Fargo Securities资深经济分析师Sam Bullard称。

预计4月就业再次强劲增长，申请失业金人数料降至近43年低位。第一季就业月均增长20.9万个。

占美国GDP超过三分之二的消费者支出增幅料大幅低于去年第四季的2.4%。

家庭很节约，即便汽油价格低廉但仍减少购车。家庭似乎把劳动力市场紧俏带来的温和薪资增长，以及汽油方面节省的支出存了起来。同时他们也减少了举债。

储蓄提高及债务负担下降是消费支出加速增长的好兆头。

消费者支出温吞，或将使企业更有理由减少产品订单并努力去化库存。预计第一季企业已累积价值480-560亿美元的库存，低于去年第四季的783亿美元。

分析师预估，企业库存增幅小，将造成第一季GDP增幅减少约0.7个百分点，其构成拖累的程度大于去年第四季的0.22个百分点。

在强势美元令出口承压之下，预计贸易将令GDP增幅减少0.4个百分点。在2014年6月至2015年12月之间，美元兑美国主要贸易国货币升值了20%。

今年迄今，美元贸易加权指数下跌2.6%，提振了出口业回升的乐观希望。

能源投资持续重挫，可能给企业支出加重压力。软件、设备及非住宅建设投资预计在第一季更加下滑。

预计住宅投资将有强劲增长。楼市一直是美国经济的亮点。(完)