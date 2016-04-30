综述：美国低通胀困局短期无望打破 联储升息预期难兑现

路透华盛顿4月29日 - 美国3月通胀几无增长，因消费者支出仍然不振，令美国联邦储备委员会(FED/美联储)不太可能兑现今年升息两次的预期。

政府周五发布的另外一份报告显示，第一季劳动力成本温和增长，给通胀不振创造了条件。

其它数据显示，4月消费者信心下滑，为连续第四个月下降，中西部地区工厂活动转弱进一步支撑了2016年仅升息一次的可能性。

数据表明，至少从目前情况来看，经济增长在首季大幅放缓后可能不会在第二季强劲反弹。

“这些报告的基调十分疲弱，与目前增长放缓和通胀动能疲软的现状相一致，”道明证券副首席经济学家Millan Mulraine称，“我们预计今年仅升息一次，可能在9月。”

商务部报告称，扣除波动较大的食品和能源，上月个人消费支出(PCE)价格指数微涨0.1%，2月时增加0.2%。

美联储倾向使用的所谓核心PCE仍低于其2%的目标，在截至3月的12个月里增长1.6%，2月增长1.7%。

美联储在本周的政策会议后称，将“密切”监控通胀。美联储维持关键的隔夜利率不变，暗示不急于进一步收紧货币政策。

美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息，今年稍早，联储决策者预计2016年升息两次。但一项反应联储政策预期的市场指标基本倾向于今年升息一次。

受数据影响，美元兑一篮子货币.DXY跌至八个月低位，美股急挫，美国政府公债价格小幅走弱。

**薪资通胀温和**

在另外一份报告中，劳工部称，第一季雇佣成本指数(ECI)上升0.6%，去年第四季增长0.5%。ECI是衡量劳动力成本的最广泛指标。

截至3月的12个月内，劳动力成本增加1.9%，远低于经济学家认为能推动通胀接近联储通胀目标所需的3%的门槛。截至去年12月的一年内，劳动力成本增长了2.0%。

决策者和经济学家普遍认为，ECI是一项能较准确反应劳动力市场闲置的指标，也是一项能更准确反应核心通胀的先行指标。

美元走强和能源价格走低仍限制通胀。令人沮丧地是，薪资增长一直缓慢，而且可能仍维持温和增长，因相对强劲的劳动力市场吸引了那些本已放弃找工作的人重新回到劳动力市场。

尽管就业岗位普遍增长，但主要集中在服务行业，特别是餐馆和零售行业，这些行业的薪资通常比制造业和建筑业低。

缺少薪资的强劲增长，导致消费支出仅温和增长。3月消费者支出仅上涨0.1%，2月时增长0.2%。消费者支出在美国经济活动中的占比为三分之二。

消费者支出数据被包含在周四发布的国内生产总值报告中，美国经济在第一季仅增长0.5%，较去年第四季1.4%的增长速度大幅放缓。

美国3月个人所得较前月增加0.4%，上月储蓄跳涨至逾三年高位，预计消费者支出将重拾动能。

但家庭近期可能仍不愿放松钱袋，周五的第三份报告显示，密歇根大学消费者信心指数4月下滑至89.0，3月时为91.0。

“仍有第二季家庭减少储蓄的空间，”Capital Economics美国经济学家Steve Murphy称，“在就业良性增长，且家庭资产负债表状况稳健的情况下，我们认为第二季消费支出增长反弹的条件已经成熟。”

美国供应管理协会(ISM)今日公布，4月芝加哥采购经理人指数(PMI)下跌3.2%，至50.4，因新订单下降，工厂就业岗位减少。报告直指在困境中挣扎的制造业有进一步下滑风险。(完)