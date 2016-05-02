综述：美国工厂活动连续第二个月扩张 建筑支出上升

路透华盛顿5月2日 - 美国4月制造业活动连续第二个月扩张，但扩张速度略微放缓，因新订单和产出下降。

美国供应管理协会(ISM)周一称，上月全国工厂活动指数从3月的51.8下滑至50.8，该指数高于50意味着制造业扩张。新订单指数下跌2.5点至55.8。

美元升值和全球需求疲弱令出口增长疲弱，从而打击了制造业。制造业在美国经济中占比约12%。

制造业还受挫于能源行业在去年油价急挫后大幅削减支出。企业消化过剩库存的努力导致工厂新订单减少，也进一步拖累制造业。

美国经济第一季增长0.5%，考虑到劳动力市场相对强劲，预计将提振疲弱的消费者支出，经济学家预计国内生产总值将在第二季反弹。

去年第四季经济增长1.4%。数据发布后，美国公债价格下跌，美元兑一篮子货币也下跌，美股走高。

商务部发布的另外一份报告显示，3月建筑支出升至八年半来最高，前月的数值被上修，意味着尽管能源公司大幅减少开支，建筑业持续强劲。

商务部称，3月建筑支出增长0.3%，至2007年10月以来最高水平。2月建筑支出修订后为上升1.0%。

路透调查的经济学家预计，3月建筑支出增加0.5%。2月建筑支出的前值为下跌0.5%。

建筑支出较去年同期增长8.0%，尽管2月的建筑支出被上修，但1月的建筑支出却被向下修正，修正后为下跌0.3%，前值为增长2.1%。

3月，民间建筑支出急升1.1%，触及2007年10月以来最高水平。民间住宅建筑支出增加1.6%。

包括工厂和办公楼在内的民间非住宅建筑支出增长0.7%，至2008年10月以来的最高水平。

3月公共建筑支出下跌1.9%，因在公共建筑支出中占比最大的州和地方政府建筑项目减少1.4%，联邦政府建筑支出急挫7.4%。(完)