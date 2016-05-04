综述：美国4月服务业数据提升经济成长反弹的希望 但民间就业增速放缓

路透华盛顿5月4日 - 美国规模庞大的服务业4月扩张，因新订单和就业增长加速，提振美国经济成长在首季放缓后将会反弹的希望。

不过，周三公布的另一项数据给成长前景蒙阴。该数据显示，4月民间就业岗位增速为三年来最慢。

供应管理协会(ISM)周三表示，4月服务业采购经理人指数(PMI)由3月的54.5攀升至55.7。

数据超过50，表明服务业活动扩张。服务业在美国经济中的占比超过三分之二。上月新订单指数由56.7急增3.2个百分点，至59.9，带动服务业扩张。

服务业就业分项指标增至53.0，高于3月的50.3。

就业分项指标强劲增长，应该有助于缓解民间就业数据引发的对就业市场的担忧。民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布报告显示，4月美国民间就业岗位增加15.6万个，远低于分析师预期，且为三年来最低增幅。

美国政府将于周五公布更加全面地反应就业市场状况的非农就业报告。

一项汤森路透调查显示，分析师预计4月非农就业岗位增加20.2万，3月增幅为21.5万。失业率预计持稳在5.0%。

到目前为止，经济成长迟滞并未影响到就业市场的复苏。美元走强和全球需求疲弱重创美国出口，进而拖累经济成长。另外，受去年油价重挫影响，能源行业大幅削减支出，以及企业消化积压库存也制约了美国经济成长。

首季美国经济按年成长0.5%，远慢于去年第四季1.4%的增速。

ADP报告显示，4月商品生产行业就业岗位减少1.1万，制造业减少1.3万。建筑业增加1.4万。

上月服务业就业岗位增加16.6万，低于3月18.9万的增幅。

美元兑一篮子货币走强。美国公债价格回落。

**美国贸易逆差收窄**

美国商务部报告，3月美国贸易逆差大幅收窄13.9%，至404亿美元，为2015年2月以来最低水平，因商品进口骤降至2010年以来最低水平。商品出口也回落。

美元之前的强势，和全球需求不振的影响继续制约出口，但有迹象显示，部分拖累已开始消退。供应管理协会周一公布的数据显示，4月美国制造业出口订单连续第二个月增长，触及2014年11月以来最高。

年初迄今，美元兑美国主要贸易伙伴国的货币回落3.8%，这应该有助于提振美国商品在国际市场的竞争力。美元贸易加权指数在2014年6月到2015年12月期间累积攀升20%。

3月商品出口下滑1.6%，至1,168亿美元。商品和服务总出口回落0.9%，至1,766亿美元。食品出口触及2010年9月以来最低。工业用品和材料出口降至六年低位。消费品出口触及2013年3月来最低水平。

对欧盟的出口急升9.2%，对加拿大和墨西哥的出口分别跳升10.9%和6.1%。对中国的出口攀升11.2%。

商品进口锐减4.3%，至1,753亿美元，为2010年12月以来最低水平。

进口减少可能暗示国内需求转弱，但也可能与企业消化积压库存有关。另外，油价回落，以及国内能源产量增加也扶助限制进口。

3月，工业用品和材料进口触及2004年4月以来最低水平。加之，尽管原油均价攀升至每桶27.68美元，原油进口仍创2002年9月以来最低。这些因素制约了进口的总体表现。

另外，劳工部公布的数据显示，继去年第四季下滑1.7%后，首季生产率按年回落1.0%。

生产率水平低下，为经济成长迟缓，而就业市场却十分强劲这一相互矛盾的局面提供了合理的解释。(完)