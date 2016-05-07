综述：美国4月就业岗位增幅为七个月来最小 升息预期减弱

2016年1月8日，在华盛顿召开的一次招聘会，美国农业部招聘人员Moushumi Paul（右）在与求职者Sherry Rose（左）交谈。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿5月6日 - 美国4月新增就业岗位量为七个月来最少，大批美国人离开了就业大军，这一疲弱迹象令分析师预计，美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将仅升息一次。

劳工部周五称，上月非农就业岗位增加16万个，因建筑业岗位几无增加，零售业自2014年12月以来首次减少就业岗位。

4月的就业岗位增幅为去年9月以来最小，也低于今年第一季20万个岗位的平均增幅。2月和3月的新增就业岗位数量较之前公布的下调了1.9万个，更增加了这份报告的疲弱基调。

在经济增长疲弱、生产率和企业利润不振的背景下，就业岗位增加速度放缓。数据令包括美银美林、巴克莱在内的几家华尔街银行下调了今年升息次数预期，从报告发布前的两次下调至一次。

“我们现在预计2016年仅升息一次，将发生在9月份，因为我们相信决策者需要更长的时间积攒足够的证据，以证明经济和就业市场活动继年初开局不佳后正在反弹，”巴克莱首席经济学家Michael Gapen称。

美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息，联储官员原本预计今年再升息两次，分析师曾预计两次升息中的第一次将发生在6月份。

根据CME Group的FedWatch，基于市场的联储政策预期指标基本上排除了联储在6月14-15日会议上升息的可能性。他们认为9月和11月升息的机率不到40%，12月升息的机率大约在50%。

纽约联储总裁杜德利对纽约时报表示，就业数据比人们预料的“略为疲弱”，但他认为美联储今年升息两次是“合理的预期”。

就业数据发布后，美元兑一篮子货币下跌，但在杜德利将后缩减跌幅。美国公债价格上涨，美股走低。

尽管上月失业率持稳于5.0%，但这是因为人们离开了就业大军。就业岗位增幅减少可能抑制经济在第二季将强劲反弹的预期，经济在第一季几乎止步不前。

路透访查的分析师原本预计，上月非农就业岗位增加20.2万，失业率持稳在5%。

**报告中的亮点**

报告里也包含了一些亮点，平均时薪和每周平均工时均上涨。

平均时薪增加0.3%，较去年同期上涨2.5%，但仍低于分析师认为达到美联储2%通胀目标所需的3.0%的增幅，3月时同比增幅为2.3%。

平均一周工作时间从3月的34.4小时增加至34.5小时，工作总时数增加0.4%，加上时薪增加，工人薪资总计增加0.7%，应该能够支持消费者支出。

分析师称，就业岗位增幅放缓并不意外，因企业投资疲弱，建筑等一些领域的技术工人缺乏。

“没有企业的成长和发展，就业岗位强劲增长就失去了支撑，今天上午的报告表明，我们可能已经看到了至少就业步伐温和放缓的早期迹象，”Stifel Fixed Income首席分析师Lindsey Piegza称。

其他分析师认为上月就业岗位增长放缓是因为冬季气温偏暖，导致第一季零售业和建筑业就业岗位强劲增长。

劳动力参与率，即有工作或至少在找工作的处于工作年龄的美国人减少0.2个百分点，至62.8%。该项指标自去年9月跌至62.4%后已经上涨了0.6个百分点。

4月就业人口减少36.2万人，因人们离开劳动力市场。但在4月之前的六个月内，就业人口增加了240万人。

4月就业人口与总人口比率降至59.7%，而3月时达到59.9%的七年高位。上月，一项衡量失业率的广泛指标下跌0.1个百分点，至9.7%，该指标包含那些想工作但已经放弃找工努力的人，以及那些因为找不到全职工作而不得不做兼职工作的人。

一项大规模的调查显示，4月就业岗位增幅主要来自规模庞大的民间服务业，该行业增加了17.4万个岗位。上月零售业岗位减少了3,100个，第一季时尽管销售疲弱，但零售业就业岗位仍大幅增加。

上月，信息业就业岗位持平。劳工部的一位官员称，没有迹象显示，威瑞森通讯(Verizon Communications)约4万工人罢工对数据结果造成影响。

制造业上月增加了4,000个岗位，3月时削减了2.9万个岗位，为该行业就业岗位自2009年12月以来的最大降幅。

矿业就业岗位进一步减少，因能源行业正努力适应油价之前长时间大跌势头给利润带来的打击。矿业工作岗位减少8,000个。矿业已经较2014年9月达到的峰值减少了19.1万个工作岗位，75%来自于后勤领域。

建筑业岗位增速大幅放缓，4月仅增加1,000个岗位，上月房屋建筑显露出一些疲惫迹象。政府工作岗位上月减少1.1万个。(完)