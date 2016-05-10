综述：美国3月职位空缺创八个月高位且裁员减少 就业市场强势依旧

路透华盛顿5月10日 - 美国职位空缺3月增至八个月最高水平，且裁员继续下降，表明尽管4月就业岗位增长放缓，但就业市场仍相当强劲。

周二公布的另一份报告显示，越来越多的小企业难以找到合格的工人来填补职位空缺。

“总体来看，数据仍然向好，未见就业市场体质近期明显转弱的迹象，”摩根大通的分析师Daniel Silver表示。

劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示，衡量劳动力需求的指标职位空缺3月增加14.9万，经季节性调整后为580万，为去年7月以来最高水平。

职位空缺率从2月的3.8%攀升至3.9%，再度触及衰退后高位。

不过，3月企业招聘减少21.8万，至530万，表明雇主可能找不到合格的工人来填补职位空缺。招聘率从2月的3.8%下滑至3.7%。

JOLTS报告是美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦密切关注的就业市场指标之一，该指数仍显示，就业市场供应不断收紧。

但鉴于经济成长放缓，且通胀长期处于低位，就业市场一枝独秀不足以促使美联储在年底前升息。美联储于去年12月上调指标利率，为近10年来首次。

JOLTS报告的其它细节也十分向好，表明上月就业岗位增长放缓可能并不暗示就业市场正在降温。

美国劳工部上周五报告，4月非农就业岗位增加16万，为七个月来最小月增幅，3月为增加20.8万。4月失业率持稳在5%。

JOLTS报告显示，3月企业裁员进一步减少，且同期有298万美国人自愿辞职，凸显对就业市场的信心。3月辞职率持稳在2.1%。

数据公布后，美国金融市场几无变化。

**技术工人短缺**

全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，小企业继续报告，很难找到合格的工人来填补职位空缺，部分企业表示，已经或计划加薪，以吸引或留住人才。

报告无法填补职位空缺的小企业所占比率4月重新站上衰退后高位。另外，报告劳动力素质是最大担忧的小企业主所占比率也攀升。

“随着就业市场闲置逐步消退，我们预计薪资增长不久将会加速，”Capital Economics驻多伦多的美国分析师Steve Murphy表示。

3月，衡量就业市场闲置的指标--失业人数与职位空缺之比基本持稳在1.38。

专业技术和企业服务类职位空缺增加12.4万。交通、仓储、公用事业和非耐用品生产等领域的职位空缺也增加。零售行业的职位空缺减少8万。教育服务和批发领域的职位空缺也减少。

3月，至少有5万建筑工人自愿辞职。艺术和娱乐休闲领域的辞职人数下降，裁员人数增加。

3月，采矿和伐木业裁员人数减少，对于这些自2014年底油价开启螺旋式下跌模式以来，遭遇数轮裁员潮的行业而言，这是令人鼓舞的迹象。(完)