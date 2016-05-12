综述：美国初请失业金人口触及逾一年高位 进口物价攀升

路透华盛顿5月12日 - 上周美国初请失业金人口意外攀升，触及逾一年最高，继4月就业岗位增速放缓后，进一步加重了对美国就业市场体质的担忧。

周四公布的另一项数据显示，4月进口物价连续第二个月攀升，表明强势美元和油价回落带来的通胀放缓压力正逐步消退。由于缺乏物价上行压力，美国通胀一直远低于美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标。

劳工部公布，截至5月7日当周，初请失业金人口增加2万，经季节性调整后为29.4万，为2015年2月底以来最高。接受路透调查的分析师预计，上周初请失业金人口下滑至27万。

“初请失业金人口近几周大幅增加，加重了对近几个月经济成长放缓，拖累就业市场状况转弱的担忧，”Plante Moran Financial Advisors的首席投资长Jim Baird表示。

上周纽约州未经调整的初请失业金人口猛增，可能是因部分罢工的威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)的员工申请失业金。宾夕法尼亚州和密歇根州未经调整的初请失业金人口也增加。

尽管上周初请失业金人口猛增，但总人数仍低于30万荣枯分水岭。若超过30万，则反应就业市场疲弱。初请失业金人口已连续62周低于该水准，持续时间为1973年以来最长。

初请失业金人口四周均值增加1.025万，至26.825万，为近三个月来最高。市场认为四周均值消除了周与周的波动，能更准确地反应就业市场状况。

上周公布的数据显示，4月美国非农就业岗位仅增加16万，增幅为七个月最低，3月增幅为20.8万。就业市场转弱的迹象暗示，美联储在年底前升息的机率不大。

美联储于去年12月进行了近10年来首次升息。

数据公布后，美元兑欧元和日圆削减涨幅。美股也回吐升幅，美国公债价格也走低。

**美元今年回落**

尽管美国首季成长大幅放缓，但就业市场的表现仍相当强劲。

鉴于对数据进行调整，以消除季节性波动有一定的难度，因此，初请失业金人口增加，且就业岗位增长放缓可能并不暗示就业市场状况恶化。持续了近一个月的威瑞森员工罢工可能也是导致请领失业金人口增加的原因之一。

周二公布的一项数据显示，3月职位空缺触及八个月高位，重新站上衰退结束后的高位。

周四的数据还显示，截至4月30日当周，续请失业金人口增加3.7万，至216万。续请失业金人口四周均值减少3,750，至214万，为2000年11月以来最低。

劳工部发布的另一项数据显示，4月进口物价增长0.3%，与3月增幅持平。导致上月进口物价上涨的原因是，油价上扬和美元贬值。

上月，进口商品价格同比下降5.7%，因美元急升，以及油价在2014年6月到2015年12月之间重挫的影响仍在起效。

美元兑美国主要贸易伙伴国货币今年回落2.5%。美元贸易加权指数在2014年6月到2015年12月之间累积攀升20%。同期，油价屡创数年低位。(完)