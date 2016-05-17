综述：美国数据强劲 提振第二季增长重拾动能的前景

路透华盛顿5月17日 - 美国4月消费者物价涨幅为逾三年来最大，因汽油价格和房租上涨，表明通胀正稳步提升，可能给美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年晚些时候升息提供理据。

周二发布的其它数据显示，上月房屋开工和工业生产强劲反弹，表明经济在第二季开局重获动能。

“物价上涨、房屋开工增加和工业生产增长，共同支撑了第二季国内生产总值(GDP)将反弹的预期，并将会激起今年剩余时间须至少升息一次的讨论，”FTN Financial经济学家Jay Morelock称。

劳工部称，上月消费者物价指数增长0.4%，为2013年2月以来的最大增幅，3月上涨0.1%。消费者物价指数年增幅从3月时的0.9%上升至1.1%。

美国人在医疗保健、食品、娱乐、香烟、车险、机票和服饰方面的开销增加。路透调查的经济学家预计，上月CPI增长0.3%，较去年同期增长1.1%。

扣除食品和能源成本的核心CPI在3月增长0.1%后，上月增长0.2%。在截至4月的12个月内，核心CPI增长2.1%，3月时增长2.2%。

美联储的通胀目标是2%，其跟踪的通胀指标目前为增长1.6%。

4月物价上涨可能会受到美联储官员的欢迎，在上月例行会议结束时发布的声明中，有关通胀问题的措辞有所软化。声明指出，通胀持续低于目标，因“能源价格之前下跌，以及非能源进口价格下降”。

考虑到今年年初经济增长疲弱，金融市场几乎排除了在9月前升息的可能性。美联储去年12月进行了近10年来的首次升息，决策者预计今年将再升息两次。

数据发布后，美元兑欧元升至盘中高位，美股下跌，美国公债价格小幅上涨。

**房屋开工增加**

商务部在另外一份报告中称，上月房屋开工增长6.6%，经季节调整后的年率为117万户，建筑商加快了建设独栋和多户房屋的步伐。建筑许可增长3.6%，年率为112万户。

美联储在今日的第三份报告中称，4月工业生产增长0.7%，此前连续两个月下跌，制造业产出增长0.3%，3月时为下降0.3%。

4月，公用事业产出急升5.8%，但矿业产出下降2.3%。矿业生产持续受到油价在2014年6月至2015年12月之间大幅下跌的延迟效应影响，能源公司因油价大跌而大幅消减了资本支出。

矿业生产在过去八个月里每月平均下跌逾1.5%。

4月的房屋开工和工业生产数据，与零售销售数据一道，表明经济在第二季开局重获动能；但上月薪资增长放缓、最近初请失业金人数大增等因素，引发了些许对劳动力市场体质的担忧。

通胀报告显示，上月汽油价格跳涨8.1%，为2012年8月以来最大涨幅，3月时增长2.2%。食品价格增长0.2%，3月下降0.2%。

核心CPI受到住房和医疗以及交通服务费用上涨提振，房东主要住所的等价房租增长0.3%，3月增长0.2%。

医疗保健成本上涨，在3月增长0.1%的基础上4月再上涨0.3%。处方药费用增长0.7%，医院服务费用增长0.3%。

但服装价格连续第二个月下跌，二手轿车和卡车价格也下跌，新车价格下跌0.3%。(完)