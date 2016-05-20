（更正）综述：美国就业和领先指标直指第二季经济反弹 但制造业仍然步履蹒跚

(更正：最后一段译文有误，应改为“摩根大通”，非“摩根斯坦利”)

路透华盛顿5月19日 - 上周美国初请失业金人数从14个月高位回落，是第二季经济加速增长的最新迹象，可能表明经济强劲程度足以支撑美国联邦储备委员会(FED/美联储)6月升息。

周四发布的另外一份报告进一步提振了经济前景。该报告显示，衡量未来经济活动的一项指标4月急升。此前不久还发布了乐观的零售销售、房屋建筑和工业生产数据。

周三发布的美联储4月26-27日政策会议记录显示，大部分联储官员认为如果经济数据继续指向第二季增长改善，下个月升息是合适的。

美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息。

“经济(增长)反弹，这给我们的观点提供了进一步的理据，即联储将在6月或者7月重新恢复利率正常化进程，”Commonfund in Wilton首席经济学家Michael Strauss称。

劳工部称，截至5月14日当周，初请失业金人数减少16,000人，经季节调整后为27.8万人。这是自2月以来的最大降幅，终结了之前三周连续上涨的势头。

这已经是连续第63周初请失业金人数低于30万人，持续时间为1973年以来最长，表明劳动力市场强劲。

初请失业金人数4月中开始上涨，经济学家认为由多种因素造成，包括学校放春假时间不同，从而导致通常每年的这个时间都很难调整数据。

威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)工人正在进行的罢工活动，以及由于日本最近发生地震导致制造业活动可能受阻等也是因素之一。

另外，世界大型企业研究会(Conference Board)的数据显示，4月经济领先指标增长0.6%，3月为持平。除消费者预期外，10项分项指标中的九项都为该指标反弹作出贡献。

数据发布后，美元指数上涨，美股大幅下挫，因担心6月升息，且油价重新下跌抵消了好于预期的沃尔玛(WMT.N)季度业绩带来的提振。美国公债价格走高。

**制造业仍在挣扎**

上周，纽约、宾夕法尼亚和密歇根州未经调整的初请失业金人数大幅下降，前周曾大幅增加。上周初请失业金人数四周均值增加7,500人，至27.5万人。该数值被认为可以更好地衡量就业市场趋势，因去除了周与周之间的波动。

上周初请失业金人口数据在5月非农就业岗位调查时间内，在4月和5月数据的调查期之间，初请失业金人数四周均值增加15,000人，表明在上月增加16万个工作岗位后，就业岗位增幅基本未变。

经济学家警告称，5月就业岗位数据可能受挫，因为在调查期间内，约4万名罢工的威瑞森通讯工人将被视为失业，因为他们还没有拿到工资。

“在5月就业报告中，罢工工人将不被计入就业人口中，我们初步估算，受此影响，5月就业岗位增长可能减少约4万个，”RDQ Economics首席经济学家John Ryding称。

费城联储在第三份报告中称，本月制造业指数从4月的负1.6跌至负1.8。该指数在过去九个月里有八个月为负值，3月时曾急升。

该调查的分项指标好坏不一，新订单在4月持平后本月萎缩，但本月付运量上升10个点，库存指标升至九个月高位；就业指标本月提高15个点，但仍连续第五个月处于负区间。

制造业仍受制于美元在2014年6月至2015年12月期间大幅升值带来的滞后影响，以及油价下跌和库存过剩的持续影响。

周一的一份报告显示，5月纽约州工厂活动继4月激增后大幅萎缩。

(上述因素)对制造业的拖累可能持续更长时间，3月数据大幅改善，曾让人们误以为制造业已经触底，摩根大通经济学家Jesse Edgerton称。(完)