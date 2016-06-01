（修正）综述：美国消费者支出增幅为逾六年最大 房价和薪资上涨给民众壮胆

消费者在纽约韦斯特伯里一家好市多内购物，摄于2016年5月23日。 REUTERS/Shannon Stapleton

（正文第四段“他的观点”有误，应为“她的观点”）

路透华盛顿5月31日 - 美国4月消费者支出增幅创逾六年来最大，因家庭在汽车方面的支出增加，暗示经济成长加速可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在短期内升息。

尽管周二公布的另一项数据显示，5月消费者信心略有回落，但消费者支出仍可能因房价劲扬，以及就业市场改善推高薪资而受到支撑。

“这使美联储向再次升息迈进了一步半，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding表示。

美联储主席叶伦上周五表示，如果经济成长继续加速，就业岗位增加，在“未来几个月”加息可能是合适的。她的观点与近期公布的美联储4月26-27日会议记录中的立场类似。

商务部报告称，4月美国消费者支出急增1.0%，因家庭购买各种商品和服务。消费者支出在美国经济活动中的占比超过三分之二。

上月的增幅为2009年8月以来最大，且超过了分析师预期的增长0.7%。

强劲的消费者支出提振了4月通胀。扣除食品和能源价格的核心个人消费支出(PCE)物价指数攀升0.2%，3月为小增0.1%。核心PCE按年增幅为1.6%。

核心PCE是美联储十分看重的通胀指标，该指标一直处于联储设定的2%目标之下。分析师预计，今年通胀将会继续攀升，美元涨势逐步消退，油价和薪资缓慢上升。

根据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch工具，金融市场目前预计美联储在7月26-27日议息会议上升息的机率约为61%。美元兑一篮子货币走强，美股走低。美国公债价格基本持稳。

**经济前景更加亮丽**

经通胀调整后，4月消费者支出增长0.6%，为2014年2月以来最大增幅，3月为持平。

强劲的消费者支出数据，加之向好的商品出口、工业生产、房屋开工以及房屋销售等一系列数据暗示，继首季按年增速放慢至0.8%后，美国经济成长重拾动能。

亚特兰大联储目前预计，美国第二季国内生产总值(GDP)按年增长2.9%。

不过，世企研公布的数据显示，5月消费者信心指数从4月的94.7下滑至92.6，给越发亮丽的成长前景投下来一丝阴影。

美国家庭对就业市场的信心也有所减弱。5月认为就业岗位“充裕”的受访者比率基本持稳在24.3%，而认为就业“难获得”的受访者比率增至24.4%，4月为22.8%。

不过，美国家庭仍预计其收入将会增加。

今天公布的第三份报告显示，5月芝加哥采购经理人指数(PMI)降1.1个点，至49.3，表明中西部制造业活动萎缩。这与其它地区的同类数据表现一致，显示继过去两个月连续增长后，美国的制造业活动在5月放缓。

尽管消费者信心回落，且制造业活动转弱，但收入增加且房价攀升可能会支撑消费。标普/CASE-SHILLER报告，3月美国20个大都会地区房价较上年同期上升5.4%。

“消费者支出将在2016年继续引领经济成长，因就业岗位增加、薪资增长和房价攀升给家庭提供了更多可供支出的资金，”PNC Financial的副首席分析师Gus Faucher表示。

上月，耐用品消费跳增2.3%，其中汽车消费增幅最大，这是提振消费者支出的主要原因。非耐用品消费增加1.4%，服务消费增加0.6%。

4月个人所得增长0.4%，与3月增幅一致。薪资增长0.5%，3月增幅为0.4%。

由于支出增幅超过了收入，4月储蓄从3月的8,094亿美元减少至7,511亿美元。(完)