综述：美国制造业活动连续三个月扩张 但建筑支出创逾五年最大月降幅

路透华盛顿6月1日 - 美国5月制造业活动连续第三个月扩张，但新订单增长继续放缓，反应海外需求不振和能源行业资本支出疲弱仍在制约着工厂活动。

周三公布的另一项数据显示，4月美国建筑支出录得逾五年来最大跌幅，各领域支出全面下滑，这可能促使经济学家下调美国第二季成长预估。

供应管理协会(ISM)表示，美国5月制造业采购经理人指数(PMI)增长0.5个百分点，至51.3，主要受助于投入物价分项指数跳升。

数据高于50，反应制造业活动扩张。该行业在美国经济活动中的占比在12%左右。

尽管有迹象显示美国经济在第二季重拾动能，但美元急升和油价在2014年6月到2015年12月间重挫所产生的影响，至今仍在制约着制造业活动。

随着美元涨势消退，油价稳步反弹，人们对制造业最终会站稳脚跟持谨慎乐观的态度。

尽管ISM制造业指数连续三个月保持在扩张领域，但一些所谓的制造业硬指标的表现一段时间以来普遍不振。

美国政府上周报告，扣除国防和飞机的耐久财订单4月连跌第三个月。

另外，商务部周三报告，4月建筑支出重挫1.8%，为2011年1月以来最大降幅。3月数据上修至增长1.5%，前值为增长0.3%。

接受路透调查的分析师预计，4月建筑支出增长0.6%。4月建筑支出同比增幅为4.5%。

疲弱的建筑支出报告与近期公布的一系列向好数据显得格格不入。不久前出炉的4月消费者支出、工业生产、商品出口和楼市等数据均十分亮丽，提振了继首季增长年率放缓至0.8%后，经济成长重拾动能的观点。

受疲弱的建筑支出数据影响，美国第二季增长年率可能被下调，目前的预估高至2.9%。不过，3月建筑支出数据被大幅上修，暗示首季国内生产总值(GDP)增长估值可能被上修。

4月民间建筑支出下滑1.5%，为2013年1月以来最大降幅。民间住宅建筑支出也回落1.5%，因多户房屋建筑支出重挫3.1%。

4月民间非住宅建筑支出骤降1.5%。油气井钻探等非住宅建筑支出疲弱，是导致年初经济成长放缓的因素之一。

4月公共建筑支出劲减2.8%，因在公共领域占比最大的州和地方政府建设项目的支出骤降3.0%。联邦政府建筑支出下滑0.2%。(完)