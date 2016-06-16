综述：住房和医疗成本上涨提振通胀 美联储今年仍可能升息

路透华盛顿6月16日 - 美国5月消费者物价温和增长，但住房和医疗成本持续上涨给基础通胀带来支撑，持谨慎态度的美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍可能在今年升息。

周四发布的另外一份报告显示，上周美国初请失业金人数增加，尽管如此，该项数据的大趋势仍反映劳动力市场状况强健。此前一天，美联储调低了对劳动力市场的评估，暗示升息路径将放缓。

“经济的增长动能足以带来一些通胀，但美联储担心经济增长的长期趋势太弱，不支持短期内大幅度升息，”MUFG Union Bank首席经济学家Chris Rupkey称。

劳工部称，消费者物价指数(CPI)上月增长0.2%，低于4月0.4%的增幅，因汽油价格温和增长，食品成本下跌。在截至5月的12个月内，CPI增长1.0%，4月增长1.1%。

扣除波动较大的食品和能源价格的核心CPI增长0.2%，与4月增幅一致。核心CPI较去年同期增长2.2%，4月时为增长2.1%。

美联储的通胀目标为2%，其跟踪的通胀指标目前为1.6%。联储周三维持利率不变，称预计通胀在2017年前将低于其目标。

尽管联储暗示，今年仍计划升息两次，但已不那么笃定。六位决策者预计今年仅升息一次，3月时仅有一位。

联储在去年12月进行了近10年来的首次升息。

美元走高，公债价格上涨，股市下跌。

**租金和医保成本上涨**

汽油价格上月仅上涨2.3%，4月时曾飙升8.1%，食品价格下跌0.2%，逆转了上月的升势。在核心CPI的组成中，住房和医疗成本仍维持上涨趋势。

房主第一住所等价租金增长0.3%，与4月增幅一致。在截至5月的12个月内，该指标跳升3.3%，为2007年6月以来最大增幅。

租金飙涨，因部分美国人受到住房市场崩跌的惊吓，仍不敢买房。相当健康的劳动力市场推高就业前景，导致新组建家庭数量增加，这也推高房租。

医疗成本增加0.3%，医院服务成本增长0.7%，看医生成本急升1.0%，但处方药价格下跌0.4%。服装和汽车保险价格上涨。

二手轿车和卡车价格录得2009年3月以来最大降幅。

劳工部在第二份报告中称，截至6月11日当周，初请失业金人数增加1.3万人，经季节调整后为27.7万人。

上周初请失业金人数四周均值减少250人，至26.925万人。

初请失业金人数已经连续67周少于30万人，表明就业市场强劲，为1973年以来就业市场保持强劲的最长周期。

联储周三称“劳动力市场改善步伐已放缓”，联储还指出，尽管失业率下降，但“新增就业岗位大幅减少”。

但岗位空缺数量处于纪录高位，经济学家和联储官员均预计，就业岗位增长将再度加速。5月仅新增就业岗位3.8万人，为2010年9月以来最小增幅。

“就业数据很大程度上夸大了就业增长放缓的趋势，”High Frequency Economics首席美国经济学家Jim O'Sullivan称，“申领失业金人数没有增长，我们仍高度怀疑就业增长趋势会突然大幅放缓。”

另外，费城联储称，制造业指数上升近七点至4.7，在连续两个月滑入负区间后返回到正值。

但调查报告的细节疲弱，新订单指数进一步下滑，付运量也减少，表明制造业下跌趋势还没有结束。(完)