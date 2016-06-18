综述：美国房屋开工率下降 但建筑许可增加表明反弹可期

路透华盛顿6月17日 - 美国5月房屋开工率下滑，因多户房屋开工减少，但建筑许可进一步增加，暗示未来房屋开工会出现反弹，支撑第二季经济增长。

商务部周五称，5月房屋开工率下降0.3%，经季节调整后年率为116万户。 4月曾飙涨4.9%。5月建筑许可增加0.7%，至114万户。

“上月建筑许可再次增加，加上抵押贷款利率接近纪录低位，给房屋开工反弹创造了机会，”Quicken Loans副总裁Bill Banfield称。

尽管房屋建设步伐在第一季强劲增长后放缓，楼市仍是经济保持强劲的一个支柱。住宅建设给第一季国内生产总值(GDP)带来了近0.6个百分点的贡献，为逾三年来最大。

第一季的经济增长年率为0.8%。房屋开工数据发布后，亚特兰大联储维持其2.8%的第二季经济增长年率预估不变。

路透调查的经济学家预计，上月房屋开工跌至115万户。

标普房屋建筑商指数升1.21%，跑赢普跌的大盘。 全国最大建筑商D.R. Horton (DHI.N)股价升1.31%，Lennar(LEN.N)涨1.0%，豪宅建筑商Toll Brothers股价升1.82%。

美国公债价格下跌，美元兑一篮子货币.DXY走低。

**南部地区房屋开工率大涨**

上月，市场占比最大的独栋房屋开工率增长0.3%，至76.4万户。美国南部地区独栋房屋开工率增长2.6%，至2007年12月以来最高水平。

东北部地区独栋房屋开工率急升12.7%。西部地区独栋房屋开工率涨1.9%，但中西部地区的独栋房屋开工率骤降14.7%，至六个月低位。

独栋房屋开工率可能会进一步上涨。周四公布的一份调查显示，6月房屋建筑商信心升至五个月高位，因对销售和买家客流量持乐观态度。但独栋房屋开工的数量仍超出于发放建筑许的房屋数量，这在短期内可能会限制房屋开工率的涨幅。

波动较大的多户房屋开工率上月下降1.2%，至40万户。4月时跳涨11.9%。多户房屋市场仍受到出租需求强劲的支撑，因在楼市崩塌后，部分美国人仍对购房心有余悸。

多户房屋建设也得到新组建家庭数量增加的支撑，因劳动力市场相当强劲，增加了年轻夫妇的就业机会。

“去年夏季多户房屋建设活动达到一个很高的水平后，我们看见有一些回落的迹象，但通胀报告中的房租数据强劲，表明此间市场不存在供应过剩的问题，”RDQ Economics首席经济学家John Ryding称。

政府周四报告称，5月房租录得2007年2月以来最大增幅。

独栋房屋建筑许可上月下降2.0%，至72.6万户。但南部地区的独栋房屋建筑许可增长0.8%至五个月高位，多户房屋建筑许可增长5.9%，至41.2万户。

“我们认为，最新的建筑许可数据更能反应楼市的潜在趋势，因其为前瞻性数据。我们预计，独栋屋市场未来会继续改善，但多户房屋数据会有所回落，”摩根大通经济学家Daniel Silver称。(完)