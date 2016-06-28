综述：美国上修首季GDP增幅 但英国退欧令经济前景蒙尘

2016年6月28日在美国加州圣迭戈一家专卖英国进口商品店铺拍到的图片。 REUTERS/Mike Blake

路透华盛顿6月28日 - 美国首季经济成长放缓，但没有之前预估的那么严重，出口和软件投资增加部分抵消了消费者支出疲弱的影响。

美国商务部周二公布，首季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长1.1%，上月公布的前值为0.8%。去年第四季增幅为1.4%。

有迹象显示，美国经济已经在第二季重拾动能，4月和5月的零售销售和房产销售增加，但企业支出保持疲弱，就业增长放缓。不过英国公投结果为退出欧盟带来的不确定性给经济成长前景构成风险。

“未来几个月美国经济将经受考验，金融市场的动荡会影响消费者的行为，并抑制企业投资，”Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet称。

“如果金融市场稳定下来，英国公投对美国经济的影响将是非常有限的。”

上周四英国退欧公投的结果令全球股市市值蒸发3.01万亿美元。

周二，全球股市收复部分失地，金融股领军反弹。美股三大指数升幅一度超过1%，而公债价格下滑。美元兑一篮子主要货币走软。

分析师预计，英国退欧可能令未来六个季度美国经济成长幅度平均减少0.2个百分点，多数拖累来自企业支出疲弱，因不确定性令企业要么推迟，要么缩减资本支出计划。

“英国退欧公投后，我们预计美元走强，金融市场压力加重，这将影响美国国内经济活动，但利率下降会抵消一些影响，所以总的来说，影响略偏负面，”Oxford Economics美国宏观经济部门主管Gregory Daco表示。

尽管有迹象显示美国经济成长正在加速，但分析师表示，因不确定英国退欧的影响究竟有多大，美国联邦储备委员会(FED/美联储)不太可能在短期内加息。

美联储主席叶伦上周在国会作证时表示，数据显示，第二季GDP增长“明显加快”。亚特兰大联储目前预计第二季GDP增长2.6%。

以收入来衡量，首季经济增速在2.9%，为2014年第三季以来最快增速，高于上月公布的2.2%，且反映出企业获利被上修。首季企业税后获利增加2.2%，前值为增长0.6%。

**受美元走强和油价下挫拖累**

首季美国经济成长受到美元强势及全球需求低迷的牵绊。产出也受到企业努力削减积压库存的影响。油价下滑造成进一步拖累，因其促使企业大幅减少对设备等资本财的开支。

有迹象显示政府用来消除数据中季节性因素影响的模型并未达到预期的效果。过去六年中有五年首季的表现较为逊色。

政府承认，其季节调整模型有缺陷。本月初，政府表示，计划从2018年中开始，未经季节调整的GDP及其主要组成部分预估值，将同经季节调整后的GDP预估值一并发布。

首季企业对软件、研发的支出被上修至增加4.4%，前值为下滑0.1%。企业设备投资减少8.7%，前值为下滑9.0%。

整体企业开支仍令首季GDP增幅下降了0.58个百分点。

出口增长被修正至上升0.3%，而不是之前公布的萎缩2.0%。因此，贸易为首季GDP增幅贡献了0.12个百分点，之前公布的是令GDP增幅减少了0.21个百分点。

占美国经济活动逾三分之二的消费者支出增幅被下修至1.5%，为两年最低，之前公布为增长1.9%。

下修反映出运输和休闲等服务支出疲弱，但4月和5月零售销售报告显示消费者支出已经反弹。

如果金融市场在上周全球股市暴跌后进一步回稳，消费者支出可能会继续增加，高额储蓄和房价上涨导致家庭财富增加，这也会带动消费者支出。

世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国6月消费者信心指数为八个月最高，不过该调查是在英国退欧公投前进行的。

“短期市场波动可能给了美国家庭暂停花钱的理由，但未来几个季度，消费者支出仍将是支撑经济的关键，”Plante Moran Financial Advisors投资长Jim Baird表示。

今日公布的另一项数据显示，美国4月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期上升5.4%，路透调查的分析师预估为上升5.4%。3月修正后为增长5.5%。(完)