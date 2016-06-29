综述：美国消费者支出上涨 英国脱欧令经济前景蒙阴

路透华盛顿6月29日 - 美国5月消费者支出连续第二个月上涨，因对汽车等商品的需求增加，但人们担心英国脱欧可能会打击消费者信心，促使家庭减少消费。

美国商务部周三发布的报告相当强劲，直指第二季经济成长加速。

但经济学家仍担心上周四英国脱欧公投带来的金融动荡可能会重创消费者信心，因经济前景不确定，家庭可能选择增加储蓄而不是消费。

“随着重创消费者信心的全球金融市场动荡持续下去，我们预计未来数月支出增加趋势将放缓，给未来美国经济前景增加一层不确定性，”道明证券副首席经济学家Millan Mulraine称。

上月消费者支出增加0.4%，4月时急升1.1%，经通胀调整后，上月消费者支出增加0.3%，4月时增加0.8%。消费者支出占美国经济活动的逾三分之二。

经济学家称，虽然消费者支出健康，但英国脱欧可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会很快升息。美联储主席叶伦上周告诉议员，联储在进一步收紧货币政策前需要确认英国公投结果不会给经济带来冲击。

消费者支出报告发布后，亚特兰大联储将第二季消费者支出增长年率预估从4.1%上调至4.3%，进而将国内生产总值(GDP)增长率预估上调0.1个百分点，至2.7%。

“虽然升息决定本应取决于经济数据，但考虑到英国脱欧公投结果，及其引发的全球金融市场的不确定性，今日公布的数据可能不会对联储政策造成影响，”RDQ Economics首席经济学家John Ryding称。

脱欧公投结果令全球股票市值在两日内蒸发3万亿美元。不过，欧洲、亚洲和美国股市之后收复了部分失地。美股周三上涨，在上午交易中主要股指涨逾1%。

美元兑一篮子货币下跌，美国较长期公债价格上涨。

**通胀仍温和**

截至目前，经济学家预计，脱欧将令美国经济增长率在未来六个季度平均减少0.2个百分点。

尽管上月消费者支出稳步上涨，但通胀仍然温和。扣除波动性较大的食品和能源价格，个人消费支出(PCE)物价指数上涨0.2%，与4月升幅一致。

在截至5月的12个月内，核心PCE增长1.6%，与4月升幅一致。核心PCE是美联储青睐的通胀指标，该指标处于联储2%的通胀目标之下。

上月，消费者支出受到汽车等耐用品支出增加0.3%的推动，服务支出增加0.4%。

上月个人所得温和增长0.2%，4月增加0.5%，薪资增加0.2%。上月储蓄减少至7,306亿美元，4月时为7,537亿美元。

另外，全美不动产协会(NAR)周三发布的报告显示，5月成屋待完成销售减少3.7%，前三个月累积大涨8.9%。尽管上月成屋待完成销量下降，但仍是过去一年中第三高的月份。

成屋待完成销量下跌可能是因市场上缺少待出售房屋，这推高了房价。楼市基本面仍强劲，因抵押贷款率处于低位，且在英国脱欧后可能进一步下降。劳动力市场收紧也支撑楼市。

“考虑到抵押贷款利率下降，我们认为房屋销售仍将呈上行趋势，”摩根大通经济学家Michael Feroli称。(完)