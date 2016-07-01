综述：美国制造业回暖现曙光 就业市场强势依旧

路透华盛顿6月30日 - 美国6月中西部地区工厂活动急升至近一年半最高，因新订单和产量增加，在困境中挣扎的制造业看到了一线曙光。

周四发布的另外一份报告显示，上周初请失业金人数增加，但6月裁员人数仍处于低位，支撑了尽管上月新增就业岗位大降，但劳动力市场仍保持强劲的观点。

制造业企稳的迹象和裁员人数处于低位，加上消费者支出数据，表明第二季经济增长提速。

但英国上周意外决定脱欧给经济前景蒙阴。英国脱欧公投在全球金融市场掀起轩然大波，国际货币基金组织(IMF)周四称，围绕英国退欧的不确定性是全球经济面临的最大风险。

“英国意外决定退欧，可能给制造商如何评估近期前景造成实质性影响，还可能会在未来数月影响公司的雇佣决定，”富国证券高级经济学家Sam Bullard称。

芝加哥供应管理协会称，6月采购经理人指数(PMI)跳升7.5点，至56.8点，为2015年1月以来最高，弥补了之前两月的跌幅。

一项评估中西部地区工厂新订单的指标急升至2014年10月以来最高，一项衡量积压订单的指标继连续16个月萎缩后，本月创逾五年来最高。

同时，制造商报告称，产量处于五年来高位，库存恢复增长。

美股.SPX连续第三日上涨，与全球股市走势一致，美元指数.DXY基本持平，美国公债价格上涨。

**制造业仍未走出困境**

虽然芝加哥供应管理协会的调查结果波动性较大，但与其它一些地区的工厂调查结果的方向一致，纽约和费城联储本月报告，纽约州和大西洋沿岸中部地区的工厂活动反弹。不过，达拉斯和里奇蒙联储报告，工厂活动进一步下滑。

预计美国供应管理协会(ISM)周五发布的数据将显示，6月全国制造业指数持稳在51.4，该指数在50以上表明制造业扩张，制造业在美国经济中的占比约为12%。

尽管人气调查结果有所改善，但工厂订单、企业支出和工业生产等数据表明，制造业仍未走出困境。自2014年中以来，制造业活动因美元急升而大幅下滑。

油价急跌令能源相关设备制造商承压，而企业削减积压库存让制造业的处境雪上加霜。

美国劳工部周四发布报告称，截至6月25日当周，美国初请失业金人数增加1万人，经季节调整后为26.8万人。

初请失业金人数已经连续69周在表明就业市场强劲的30万人之下，为1973年以来最长时间跨度。上周初请失业金人数四周均值仍为26.6750万人，市场认为该指标能更准确地反映就业市场状况，因去除了周与周之间的波动。

“自5月底以来，申领失业金人数的趋势出现改善，支撑了我们的观点，即5月新增就业岗位大幅减少，过度夸大了就业市场增长可能放缓的程度，”摩根大通经济学家Daniel Silver称。

5月非农就业岗位仅增加3.8万人，为2010年9月以来最小增幅。路透调查的经济学家预计，6月新增非农就业岗位18万个，劳工部将于7月8日发布6月就业报告。(完)