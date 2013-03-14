《综述》初请失业金数据照亮美就业市场，汽油价格推升生产者物价

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
**通胀温和**
劳工部公布的另一份数据显示，趸售食品价格几乎逆转了1月的升势，汽车价格仅小幅上升。该数据难以带来通胀上升的疑虑。
但汽油价格上月跳涨7.2%，足以推动生产者物价指数(PPI)出现相对较大的0.7%的增幅。1月PPI上升0.2%。
2月PPI较上年同期上升1.7%，为10月以来最快增速，且高于1月1.4%的增幅。
但基础通胀压力仍受抑，扣除食品和能源的趸售价格较前月升0.2%，增幅与1月相同。
“基本通胀情况仍然温和。原油与汽油价格自2月以来回落，因此我们预计下月整体PPI会大幅下降，”IHS Global Insight首席美国分析师Nigel Gault表示。(完) (编译 李爽; 审校 张涛/徐文焰)
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