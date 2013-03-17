《综述》美国工业数据提亮经济动能，消费物价上涨影响料暂时而有限

* 消费者物价上升0.7%，为2009年以来最大增幅

* 汽油价格涨幅约占CPI升幅的四分之三

* 核心CPI上升0.2%，涨幅低于1月

* 汽油价格上涨和财政政策担忧打击消费者信心

路透华盛顿3月15日 - 尽管政府撙节财政给经济造成阻力，但美国2月制造业产出反弹，显示经济明显存在动能。

虽然周五公布的其他报告显示汽油价格飙升导致上月消费者物价大幅上涨，打击3月初消费者的信心，但对经济的影响可能是有限且暂时的。

“看似实体经济增长正在提速，”RDQ Economics首席经济分析师John Ryding称。

美联储称，2月制造业产出增长0.8%，增长全面且增幅相当于分析师预期的两倍。1月下滑0.3%。

与此同时，公用事业产出也大幅上升，带领整体工业生产增长0.7%，对于第一季经济增长是个好迹象。

从就业到零售销售等数据都显示，年初开始的薪资税减免政策结束以及对富人提高税率，对经济的影响有限。

本周已经大幅上调对第一季经济增长预测的分析师，因工业生产增长进一步受到鼓舞。

“之前看上去经济似乎主要将依赖消费者和楼市。现在随着制造业回升，我们又有一个支撑，”Moody’s Analytics资深分析师Ryan Sweet称。

第一季国内生产总值(GDP)增长年率预估目前最高达3.0%。去年第四季仅为0.1%。

**美联储将维持当前政策路径**

此外，劳工部称上月消费者物价指数(CPI)上升0.7%，为2009年6月以来最大增幅，因汽油价格飙升9.1%。CPI此前两个月持平。

2月CPI升幅中有大约四分之三来自汽油，扣除食品和能源的核心物价仅上升0.2%，令美联储可以推进其债券购买激励计划。

路透访问的分析师原先预计，2月CPI较前月上升0.5%。

2月CPI较上年同期上升2%，为10月以来最大升幅，且高于1月1.6%的增幅。

2月核心CPI亦较上年同期上升2%，为10月以来最大涨幅。不过美联储更注重的另一项通胀指标下滑，并且在1月触及近两年低位。

“数据状况使他们可以采取极其激进的举措，拉低失业水平，”Pierpont Securities分析师Stephen Stanley称。

美联储官员下周将开会评估经济形势，外界普遍预期将维持每月850亿美元的债券购买举措，以激励经济提速增长。

美元指数 从七个月高位下滑，因通胀数据令人更加预期美联储将继续向经济注资。

美国公债价格 上扬，股市因企业面的消息下跌，道琼工业指数 自1996年以来最长上涨周期结束。

**消费者信心受打击**

上月汽油价格升幅为2009年6月以来最高，结束连续四个月的下跌。

汽油价格导致的通胀上升损害家庭的购买力，可能损害支出。2月平均时薪经通胀调整后下滑0.6%，较上年同期仅上升0.1%。

不过汽油价格过去两周已经下滑，压力正在减轻。

汽油价格昂贵以及财政政策收紧也打击了本月初消费者信心。汤森路透/密西根大学消费者信心指数降至2011年12月以来最低。

不过鉴于经济的强劲迹象，分析师对消费者信心下滑并不担心。

工业生产数据进一步提振经济增长预期。

在制造业生产增长中，耐用品生产大幅增长1.2%，其中汽车生产大增3.6%，1月则大跌4.9%。 (完)