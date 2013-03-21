重发-《综述》美国请领失业金、房屋销售和制造业等数据表明经济增长动能增强

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* 一周初请失业金人数小增，但四周均值降至五年低位

* 2月成屋销售年率增至498万户

* Markit公布的3月制造业PMI初值和费城联邦储备银行3月制造业指数均上升

* 2月领先指标亦上升

路透华盛顿3月21日 - 一系列经济数据显示，美国第一季经济增长的动能增强，一周初请失业金人数四周均值下降，制造业活动和房屋销售均上升。

在周四的数据出炉之前，近期已有关于就业和消费支出的报告发布，并促使许多分析师预计，尽管财政撙节的力道开始增强，但经济成长仍将快速反弹。特别是，请领失业金的数据暗示，3月可能会再度录得稳健的月度非农就业岗位增幅。

“经济的力道足够强劲，可以持续地创造就业机会，”富国银行分析师Sam Bullard表示。

预测公司Macroeconomic Advisers称，数据支持了其观点，即今年第一季国内生产总值(GDP)增长环比年率将接近3%。去年第四季美国GDP环比年率仅为增长0.1%。

但Bullard等人指出，政府削减开支以及欧债危机加剧风险上升不利经济发展，而且未来仍可能带来麻烦。周三美联储还指出，在其推进政策刺激举措之时还担心这些问题。

“2013年第一季形势良好，”美银美林银行分析师Joshua Dennerlein表示。“但就像美联储昨天指出的那样，由于实施财政紧缩，我们担心第二季和第三季的情况。”

尽管美国一周初请失业金人数上周略增至33.6万人，但四周均值降至五年低点。

这预示着3月非农就业报告良好，因为该数据涵盖非农就业报告的调查期。四周请领失业金人数均值降至33.975万人。

道明证券(TD Securities)策略师Gennadiy Goldberg表示，四周均值意味着3月非农就业岗位增加20万个以上。2月为增加23.6万个。

浏览请领失业金图表，请点选(link.reuters.com/xew34t)

浏览Markit采购经理人指数(PMI)图表，请点选(link.reuters.com/vat64t)

浏览成屋销售图表，请点选(link.reuters.com/cyc24t)

**积聚动能**

另外，两份产业调查显示，美国制造业活动升温，尽管欧洲等海外市场疲弱。

费城联邦储备银行表示，美国大西洋沿岸中部地区的制造业活动继连续两个月萎缩后，在3月有所增长。

金融数据公司Markit也公布，美国3月制造业采购经理人指数(PMI)初值从前月的54.3升至54.9。

来自楼市的数据也不错。美国2月成屋销售年率创下三年高位，房屋售价亦大涨，进一步说明房屋市场加速复苏。

全美不动产协会(NAR)周四公布，美国2月成屋销售增长0.8%，年率为498万户，为2009年11月来最高，预估为500万户。1月修正后为494万户，前值为492万户。

美国联邦住房金融局发布的另一项数据显示，1月房价上涨0.6%。

美国经济咨商会公布的2月领先指标连续第三个月上升，也预示经济动能增强。