《综述》美国耐久财订单和房价数据支持经济成长前景

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
商务部公布的另一报告显示，继1月大增之后，上月新屋销售较2月下滑，但较上年同期上升12.3%。
该报告凸显房价走强。新屋销售价格中值较1月上升3%，至246,800美元，较上年同期上升2.9%。
房屋价格上升带来财富效应，帮助缓冲最近加税对消费者支出的影响。
“这样一来，消费者支出仍然处于增长模式，尽管最近加税和可自由支配收入减少造成阻力，”Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird称。
随着美国经济基本面状况好转，经济分析师称，他们认为美国经济谘商会消费者信心指数不会持续下滑。该指数从2月的68降至59.7。
上月运输设备订单大增21.7%，因民用飞机需求激增95.3%。(完) (编译 兰秀娟/徐文焰/王丽鑫； 审校 张涛/郑茵)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。