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货币新闻 | 2013年 3月 27日 星期三 07:08 BJT

《综述》美国耐久财订单和房价数据支持经济成长前景

商务部公布的另一报告显示，继1月大增之后，上月新屋销售较2月下滑，但较上年同期上升12.3%。

该报告凸显房价走强。新屋销售价格中值较1月上升3%，至246,800美元，较上年同期上升2.9%。

房屋价格上升带来财富效应，帮助缓冲最近加税对消费者支出的影响。

“这样一来，消费者支出仍然处于增长模式，尽管最近加税和可自由支配收入减少造成阻力，”Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird称。

随着美国经济基本面状况好转，经济分析师称，他们认为美国经济谘商会消费者信心指数不会持续下滑。该指数从2月的68降至59.7。

上月运输设备订单大增21.7%，因民用飞机需求激增95.3%。(完) (编译 兰秀娟/徐文焰/王丽鑫； 审校 张涛/郑茵)
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