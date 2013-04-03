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货币新闻 | 2013年 4月 4日 星期四 07:02 BJT

《综述》美国民间部门3月新增就业数量少于预期，服务业增长放缓

美国政府将于周五公布更为全面的就业报告，预计显示上月新增20万个就业岗位。分析师表示，周三的数据可能给他们的预测带来下档风险。但他们提醒道，ADP报告并不是总能准确预示政府的月度就业报告情况。

High Frequency Economics的首席美国分析师Jim O'Sullivan把其周五的非农就业报告预估从21.5万个下调至16万个。

美国供应管理协会(ISM)周三公布的报告显示，3月份服务业成长放缓至七个月最慢。3月非制造业指数降至54.4，2月为56.0。指数高于50，显示产业扩张。

具有前瞻性的新订单分项指数从58.2降至54.6，就业分项指数从57.2降至11月以来的最低水平53.3。

然而，服务业的表现一直比制造业强韧，而且服务业指数2010年初以来一直保持在50以上的扩张状态。(完) (编译 张涛; 审校　戴素萍)
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