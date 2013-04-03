《综述》美国民间部门3月新增就业数量少于预期，服务业增长放缓

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
美国政府将于周五公布更为全面的就业报告，预计显示上月新增20万个就业岗位。分析师表示，周三的数据可能给他们的预测带来下档风险。但他们提醒道，ADP报告并不是总能准确预示政府的月度就业报告情况。
High Frequency Economics的首席美国分析师Jim O'Sullivan把其周五的非农就业报告预估从21.5万个下调至16万个。
美国供应管理协会(ISM)周三公布的报告显示，3月份服务业成长放缓至七个月最慢。3月非制造业指数降至54.4，2月为56.0。指数高于50，显示产业扩张。
具有前瞻性的新订单分项指数从58.2降至54.6，就业分项指数从57.2降至11月以来的最低水平53.3。
然而，服务业的表现一直比制造业强韧，而且服务业指数2010年初以来一直保持在50以上的扩张状态。(完) (编译 张涛; 审校 戴素萍)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应