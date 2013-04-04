《综述》美国上周初请失业金人数触及四个月高点，给就业市场投下阴影

美国各类经济指标总览--2017/4/6
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
**动能减缓**
劳动市场是美联储货币政策的关键。本月美联储称将维持每月850亿美元的抵押贷款债券和公债购买，以维持低利率，促进就业加快增长。
超宽松政策立场应抵消华府撙节对经济的部分拖累。本周的数据显示，在第一季结束时，政府削减预算令经济失去一些动能。
“迹象显示今年第二季经济将再次放缓，因欧洲经济疲软，华府强制削减支出将产生更大影响，”三菱东京日联银行驻纽约首席金融分析师Chris Rupkey称。
Challenger, Gray & Christmas公布的报告显示，尽管劳动市场状况有趋软迹象，但裁员速度仍然受控。3月美国企业计划裁员数减少11%。
请领失业金人数还显示，截至3月23日当周续请失业金人数减少8,000人，至306万人。(完) (编译 张涛/王丽鑫； 审校 李爽/戴素萍)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。