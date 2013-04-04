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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 07:31 BJT

《综述》美国上周初请失业金人数触及四个月高点，给就业市场投下阴影

**动能减缓**

劳动市场是美联储货币政策的关键。本月美联储称将维持每月850亿美元的抵押贷款债券和公债购买，以维持低利率，促进就业加快增长。

超宽松政策立场应抵消华府撙节对经济的部分拖累。本周的数据显示，在第一季结束时，政府削减预算令经济失去一些动能。

“迹象显示今年第二季经济将再次放缓，因欧洲经济疲软，华府强制削减支出将产生更大影响，”三菱东京日联银行驻纽约首席金融分析师Chris Rupkey称。

Challenger, Gray & Christmas公布的报告显示，尽管劳动市场状况有趋软迹象，但裁员速度仍然受控。3月美国企业计划裁员数减少11%。

请领失业金人数还显示，截至3月23日当周续请失业金人数减少8,000人，至306万人。(完) (编译 张涛/王丽鑫； 审校 李爽/戴素萍)

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