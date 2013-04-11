《综述》美国上周初请失业金人数下降4.2万人，缓和对于就业市场的担忧

分析师在密切关注请领失业金数据，以寻觅与政府850亿美元减支有关的裁员迹象。对于减支举措对就业市场的影响，分析师观点分歧。

初请失业金数据也受到美联储关注，其已将美国货币政策与就业市场联系起来。

周三公布的美联储3月19-20日政策会议记录显示，美联储更加趋向结束每月850亿美元的购债计划。此次会议在3月非农就业报告公布前召开。

周四公布路透调查显示，美国今年失业率料平均为7.6%。3月失业率下降0.1个百分点至7.6%，但原因在于失业者退出劳动力队伍。

劳工部公布的另一份数据显示，上月进口物价下降0.5%，2月为上升0.6%。该数据显示几无通胀迹象，应允许美联储维持极宽松的政策。

进口物价较上年同期下降2.7%。上月进口物价下降，是因汽油价格下滑，且美元升值。

“如果通胀疑虑是那些主张最好现在缩减购债规模的联储官员的主要担忧，那么他们现在没什么可担忧的了，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff,表示。(完) (编译 张涛/李爽; 审校 李爽/白云)