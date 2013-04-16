《综述》美国通胀和制造业产出均下降，增强美联储持维宽松政策前景

美联储上周公布的3月19-20日会议记录显示，联储正逐步走向结束每个月850亿美元抵押贷款债券和美国公债的购买计划。该计划旨在为维持低利率，刺激就业增长。

纽约联邦储备银行总裁杜德利周二警告不要过早退出该计划，并指3月就业增长步伐大幅放缓。

“我要指出的是，2011年和2012年的新增就业也在加快后出现了类似的放缓，再加上大规模财政紧缩措施对经济的打击，使得我更为谨慎，”他在斯塔顿岛商会表示。

商务部公布的第三份报告显示，美国3月房屋开工上升7.0%，开工年率至103.6万户，为近五年来最高。

但这个涨幅主要受不稳定的多户住宅推动，而独栋房屋开工下降。此外，建筑许可减少3.9%，2月则为上升。

这暗示楼市活动放缓。此前周一公布的一份报告显示，4月营建商信心连续第三个月下滑。

“独栋房屋开工和建筑许可的跌势，与近来楼市复苏已失去部分动能的迹象相一致，”4Cast资深分析师David Sloan说。(完) (编译/审校 李爽/张涛/程琳/张荻/王丽鑫/郑茵/梁睿雪)