《综述》工厂活动扩张速度降至六个月最低，成为美国经济放缓的最新例证

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
尽管如此，经济并没有崩溃。
美国商务部公布的另一项报告显示，3月经季节调整后新屋销售增长1.5%，年率为41.7万户。
“这是一份不错的报告，支持了这样的观点，即经济中至少一部分没有因美国政府削减支出而遭受重创，”宾州Naroff Economic Advisors的Joel Naroff称，“楼市仍在持续复苏，但不要指望活动会进一步增加。”
楼市动能有些放缓，因一些主要地区缺少待销售房屋。上月市场新屋存量为15.3万户，距纪录低位不远。
这些房屋存量仅可供销售4.4个月，低于通常被认为供需平衡的六个月。(完)
(编译 王丽鑫/王翔琼/梁睿雪/于春红; 审校 徐文焰/程琳)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
这道阻力是1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。由始于58.37美元跌势趋势线建立的另一类似阻力，令这道阻力加强。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400