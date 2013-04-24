《综述》工厂活动扩张速度降至六个月最低，成为美国经济放缓的最新例证

尽管如此，经济并没有崩溃。

美国商务部公布的另一项报告显示，3月经季节调整后新屋销售增长1.5%，年率为41.7万户。

“这是一份不错的报告，支持了这样的观点，即经济中至少一部分没有因美国政府削减支出而遭受重创，”宾州Naroff Economic Advisors的Joel Naroff称，“楼市仍在持续复苏，但不要指望活动会进一步增加。”

楼市动能有些放缓，因一些主要地区缺少待销售房屋。上月市场新屋存量为15.3万户，距纪录低位不远。

这些房屋存量仅可供销售4.4个月，低于通常被认为供需平衡的六个月。(完)