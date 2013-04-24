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货币新闻 | 2013年 4月 25日 星期四 07:15 BJT

《综述》美国3月耐久财订单大幅下滑，进一步证明经济增长乏力

路透调查显示，第一季GDP环比增长年率料为3.0%，较去年第四季0.4%的增幅有所反弹。美国政府将于周五公布GDP数据。

但分析师预计第二季经济将仅扩张1.5%左右，一些分析师警告称，即使这一预估，也是有点乐观。

"近期经济数据疲弱，再加上预计中的财政拖累，均构成明显挑战，”摩根大通分析师Michael Feroli称。

“但是我们认为能源价格下跌及楼市明显体现出的韧性，应会阻止经济崩溃。”

周三公布的另一报告凸显了楼市强硬的基调。上周房屋抵押贷款申请连续第二周增加，因抵押贷款利率进一步下降。(完)
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