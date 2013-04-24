《综述》美国3月耐久财订单大幅下滑，进一步证明经济增长乏力

全球金市：金价持稳，地缘政治疑虑提供支撑
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
路透调查显示，第一季GDP环比增长年率料为3.0%，较去年第四季0.4%的增幅有所反弹。美国政府将于周五公布GDP数据。
但分析师预计第二季经济将仅扩张1.5%左右，一些分析师警告称，即使这一预估，也是有点乐观。
"近期经济数据疲弱，再加上预计中的财政拖累，均构成明显挑战，”摩根大通分析师Michael Feroli称。
“但是我们认为能源价格下跌及楼市明显体现出的韧性，应会阻止经济崩溃。”
周三公布的另一报告凸显了楼市强硬的基调。上周房屋抵押贷款申请连续第二周增加，因抵押贷款利率进一步下降。(完)
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。