《综述》美国GDP环比年率不及预期，未来料继续疲软

* 第一季经济增长环比年率提高至2.5%

* 库存、消费者支出提振增长

* 企业设备和软件支出大幅放缓

路透华盛顿4月26日 - 美国第一季经济增速反弹，不过不及预期强劲，加深对该国可能难以应对政府大幅减支加税影响的担忧。

商务部周五公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.5%，去年第四季经济增长几乎停滞。分析师预期为增长3.0%。

“这不是我们所期待的良好开年，3月的信号显示，之后只会减速，”CIBC World Markets首席经济分析师Avery Shenfeld称。

2013年初增长反弹，不过从就业到零售销售到制造业，诸多方面数据都在3月大幅趋软。工厂部门4月看来又进一步放缓，很多预测者预期经济疲软将持续到第三季，之后才会出现令人相信的复苏，因政府实施财政撙减政策。

2%的所得税减免政策在今年年初到期，并且850亿美元的强制减支计划于3月初开始生效。

第二季经济增长环比年率料为1%左右，全年料继续大致保持前三年不温不火的速度，增长2%。

“接下来似乎一定会大幅低于第一季的增长速度，”Wells Fargo Securities分析师Sam Bullard称。

政府支出已经在削减。第一季减少4.1%，其中国防支出连续第二季大幅减少。

“过去两季度政府支出减少幅度，是朝鲜战争结束以来的最大六个月减幅，”Capital Economics首席美国经济分析师Paul Ashworth称。

浏览美国GDP图表，请点选(link.reuters.com/vet67t)。

浏览消费者信心图表，请点选(link.reuters.com/xub84t)。

**支持美联储激励政策**

去年第四季美国经济仅增长0.4%。

第一季经济增速加快，很大程度上是因为农场主在去年夏季旱灾后补充库存。不计库存，经济增速仅为1.5%，较第四季可比增速1.9%放缓。

不过经济多数领域都对增长有所贡献，政府部门、贸易和企业在办公室及其他商业建筑上的投资则除外。

尽管消费者支出强劲增长，但却是以储蓄为代价，这对未来不是好现象。

另一报告显示，4月对财务状况的担忧损害消费者信心，成为又一凶兆。汤森路透/密西根大学消费者信心指数终值降至76.4，3月为78.6。

美国股市因该数据下跌，公债价格上涨，美元兑日圆走软。

GDP报告同时还显示通胀放缓，为美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持货币激励政策提供支持。美联储下周将召开会议，外界普遍预期其将维持每月850亿美元的购债速度。

“这将使鸽派人士在下周美联储会议上占优势，”Mesirow Financial首席分析师Diane Swonk称。“不要指望近期美联储会减少资产购买，或放慢资产负债表扩张速度。”

占美国经济活动逾三分之二的消费者支出增长3.2%，为2010年第四季以来最快，尽管税负上升，且汽油价格上涨。不过由于所得减少5.3%，家庭不得不减少储蓄。该降幅为2009年末以来最大。

储蓄率降至2.6%，为2007年第四季以来最低，去年第四季为4.7%。

**通胀放缓**

尽管汽油价格大涨，但通胀压力温和。通胀率为0.9%，为2012年第二季以来最低，较去年第四季的1.6%大幅下降。

扣除食品和能源的核心通胀率为1.2%。

通胀较低应使美国家庭压力缓解，不过可能让美联储有点紧张，其通胀目标为接近2%。

企业对设备和软件的支出大幅放缓，住宅建设也减速，不过连续第八个季度增长。去年楼市对GDP做出正面贡献，为2005年以来首次。